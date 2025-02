UBS sieht Credit-Suisse-Integration auf gutem Weg - Aktie fällt

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS sieht sich mit der Integration der Credit Suisse auf Kurs. Alle wichtigen Meilensteine seien erreicht und die angestrebten Kosteneinsparungen umgesetzt worden, teilte die UBS am Dienstag bei Vorlage der Jahresergebnisse mit. Bei den Zahlen schnitt die Bank im Schlussquartal besser ab als am Markt erwartet. Außerdem bestätigte sie ihre finanziellen Ziele und kündigte weitere milliardenschwere Aktienrückkäufe sowie eine höhere Dividende an. An der Börse überzeugte das Paket aber nicht.

Die Aktie eröffnete zwar im Plus, drehte aber rasch ins Minus. Zuletzt betrug der Kursverlust noch mehr als fünf Prozent. Das Kursniveau ist aber immer noch in der Nähe eines mehrjährigen Hochs: Vergangene Woche hatte das Papier auf dem höchsten Stand seit 2008 notiert.