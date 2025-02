Kion Group - Aktie im Rampenlicht - 04.02.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Kion Group in den letzten drei Monaten Verluste von -4,02 % verkraften.

Mit einer Performance von +9,49 % konnte die Kion Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,53 % geändert.

Die Aktien von Kion haben nach dem Rücksetzer zu Wochenbeginn wieder an ihren guten Jahresstart angeknüpft. Erfreuliche Geschäftszahlen hatten die Papiere des Gabelstapler-Herstellers am Dienstag zwischenzeitlich um fast neun Prozent auf 38 Euro …

Der Gabelstapler-Hersteller Kion setzt den Rotstift an. Der Vorstand habe ein Effizienzprogramm beschlossen, teilte das Unternehmen am Dienstag überraschend in Frankfurt mit. Organisationsstrukturen sollen angepasst, Arbeitsprozesse effizienter und …

Die KION Group AG hat das Jahr 2024 mit beeindruckenden Zahlen abgeschlossen. Mit einem Umsatz von 11,5 Mrd. Euro und einem bereinigten EBIT von 917 Mio. Euro zeigt das Unternehmen Stärke. Ein neues Effizienzprogramm soll die Resilienz stärken und …