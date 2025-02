RWTH-Startup dataMatters hilft Smart Cities zu bauen

Köln (ots) - Firmengründer Dr. Daniel Trauth: "Oft sind Mittel- und Kleinstädte

den Metropolen voraus, weil die Entscheidungswege kürzer sind und ein

Top-down-Ansatz besser funktioniert."



Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werden 2030 über 60 Prozent der

Weltbevölkerung in Städten leben, bis 2050 sollen es etwa zwei Drittel werden.

"Die mit dieser Konzentration verbundenen Herausforderungen sind gewaltig und

werden nur durch Smart Cities zu bewältigen sein", ist Dr. Daniel Trauth,

Gründer des Kölner Startups dataMatters, überzeugt. Das aus der RWTH Aachen

ausgegründete Unternehmen ist unter anderem darauf spezialisiert, Kommunen mit

smarten Systemen zu versorgen, die den Bürgerservice verbessern und gleichzeitig

Kosten sparen.





Verbindung von KI mit der realen WeltIm Mittelpunkt steht dabei die Verbindung von Künstlicher Intelligenz (KI) mitder realen Welt, vom Verkehrsmanagement über die Parkraumüberwachung undintelligente Energienetze bis hin zum Abfallmanagement. Dr. Daniel Trauth sagt:"Viele Kommunen fokussieren sich zu stark auf Verbesserungen bei derComputervernetzung in der Öffentlichen Verwaltung und vernachlässigen die realeWelt." Er verweist auf Schätzungen, wonach der Durchschnittsbürger inDeutschland drei- bis zehnmal im Jahr in Kontakt mit einem Amt kommt. "Aber aufder Straße ist er täglich unterwegs, die Müllabfuhr kommt mehrmals pro Woche,die Energieversorgung läuft hoffentlich unterbrechungsfrei", stellt derdataMatters-Chef klar, warum die "Smartisierung" der Kommunen weit über dieÖffentliche Verwaltung hinausreicht. Er hat in vielen Projekten festgestellt:"Bei Smart Cities muss es sich keineswegs nur um Großstädte handeln. Oftmalssind Mittel- und Kleinstädte den Metropolen voraus, weil die Entscheidungswegekürzer sind und ein Top-down-Ansatz besser funktioniert."Der dataMatters-Chef verdeutlicht die Dringlichkeit, unsere Städte "smarter" zumachen, anhand von Zahlen. Schon heute findet etwa 70 Prozent des weltweitenEnergieverbrauchs in Städten statt, obgleich diese nur fünf Prozent derLandmasse der Erde belegen. Damit verbunden ist eine stetig steigende urbaneNachfrage nach Wasser, Land, Baumaterial, Nahrungsmitteln, Maßnahmen zurEindämmung der Luftverschmutzung und Abfallmanagement. Die Städte stehen unterdem ständigen Druck, bessere Services anzubieten, die Effizienz zu erhöhen, dieKosten zu senken, die Effektivität und Produktivität zu steigern sowieÜberlastungen der Infrastrukturen und der Umweltbelastung entgegenzuwirken.Diesen Herausforderungen wird nur mit Smart-City-Konzepten zu begegnen sein.Trend zu Ballungsräumen