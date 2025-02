SCHOTT erstellt Guideline zur Berechnung eines Product Carbon Footprint (FOTO)

Mainz (ots) -



- PCF-Berechnungen bieten mehr Transparenz über die Treibhausgasemissionen

erster Produkte

- Guideline wurde auf Basis von international anerkannten Standards entwickelt

und extern von unabhängigen Prüfern zertifiziert

- Erster Schritt hin zu einem PCF-Standard für die Spezialglasindustrie



Als erster Spezialglashersteller präsentiert SCHOTT einen zertifiziertenLeitfaden zur Berechnung des Product Carbon Footprint (PCF) - also desCO2-Fußabdrucks - seiner Produkte. Diese auf Treibhausgasemissionen ausgelegteproduktspezifische Nachhaltigkeitsbewertung liefert eine quantifizierte undfundierte Aussage über die Klimawirkung eines Produkts und rückt immer mehr inden Fokus von unternehmerischen Klimastrategien. SCHOTT schafft mit derEntwicklung dieses Standards einen weiteren wichtigen Schritt. Das Unternehmenkann hier für erste ausgewählte Produkte Berechnungen anbieten. Ziel ist es,Kunden dabei zu unterstützen, emissionsarme Produkte zu wählen und so dereneigene Dekarbonisierungsziele voranzutreiben. Zugleich setzt derTechnologiekonzern einen Meilenstein auf dem Weg zu einem PCF-Branchenstandardin der Spezialglasindustrie.Klimaschutz ist ein erklärtes Unternehmensziel für SCHOTT. Aber auch immer mehrKunden und Partner des Spezialglasherstellers legen Wert auf den Einkauf vonErzeugnissen mit möglichst geringen Klimaauswirkungen, um diese in die Bilanzder eigenen Produkte zu integrieren. Dabei hilft der Product Carbon Footprint(PCF): Dieser Wert gibt Auskunft über die Mengen an Treibhausgasemissionen, diewährend des Lebenszyklus eines Produkts entstehen.Mit den nach der zertifizierten Methode kalkulierten Werten kann das Unternehmenfeststellen, wo noch Verbesserungspotenzial auf Produktebene besteht. Gemeinsammit seinen Kunden kann SCHOTT so Lösungen für neue CO2 -reduzierte Produkteentwickeln.In seinem PCF-Leitfaden berücksichtigt der Konzern die Produktlebensphase "vonder Wiege bis zum Werkstor" (Cradle-to-Gate), also von der Rohstoffgewinnungüber alle Herstellungsprozesse hinweg bis zum fertig verpackten Produkt auf demSCHOTT Gelände. Kunden können über eine Executive Summary (https://media.schott.com/api/public/content/499088d2216c4d8b830a84f320e03271?v=c260d6ac) einenÜberblick über die wichtigsten Punkte der Guideline gewinnen."Dank unseres zertifizierten PCF-Leitfadens können wir jetzt verlässliche