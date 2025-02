Meridian kündigt an, die nicht vermittelte Privatplatzierung auf bis zu 17 Mio. CAD aufzustocken

LONDON, Vereinigtes Königreich, 04. Februar 2025 / Accesswire / Meridian Mining UK S (TSX: MNO), (Frankfurt/Tradegate: 2MM) (OTCQX: MRRDF) ("Meridian" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining ... - freut sich bekannt zu geben, dass die am 28. Januar 2025 angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von Stammaktien (die "Stammaktien") zu 0,39 CAD pro Stammaktie aufgrund des großen Interesses von 10 Mio. CAD auf 17 Mio. CAD (die "Privatplatzierung") erhöht wurde.

Im Rahmen der Privatplatzierung beabsichtigt das Unternehmen, bis zu 43.589.744 Stammaktien für einen Bruttoerlös von bis zu 17.000.000 CAD auszugeben. Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung wird voraussichtlich für die Weiterentwicklung der PFS von Cabaçal, den Beginn der FS und damit in Zusammenhang stehende Programme sowie für damit in Zusammenhang stehende Ressourcen- und Explorationsaktivitäten des breiteren Au-Cu-Ag-VMS-Gürtels Cabaçal, für regionale Zielsetzungen sowie für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Für einen Teil der Privatplatzierung können Finder's Fees anfallen.

Die Privatplatzierung wird voraussichtlich in der Woche des 17. Februar 2025 abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Toronto Stock Exchange.

Die Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegeben werden, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen in Kanada.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act), es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten oder gemäß einer Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen registriert.

