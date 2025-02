Toekomstimpulsen voor de Nederlandse out-of-home markt op INTERNORGA 2025 (FOTO)

Hamburg (ots) - Van 14 tot 18 maart 2025 komt de crème de la crème van de

internationale out-of-home markt samen op INTERNORGA in Hamburg. Als

toonaangevende vakbeurs voor de hele sector biedt zij een indrukwekkende

selectie van nationale en internationale exposanten: van innovatieve nieuwkomers

tot gevestigde grote spelers, hier vinden bezoekers de nieuwste ontwikkelingen

op het gebied van keukentechnologie, restaurant- en hotelinrichting, foodtrends

en specialiteiten op het gebied van koffie en dranken. De beurservaring wordt

compleet gemaakt door een gevarieerd randprogramma met inspirerende congressen,

brainfood-sessies, spannende wedstrijden en uitstekende netwerkmogelijkheden.



95.000 vierkante meter vol inspiratie





De nieuwste trends en innovaties worden voor het eerst gepresenteerd opINTERNORGA - in maar liefst 11 hallen wacht de bezoekers een unieke ervaring.Hoe de voeding in de out-of-home markt van morgen eruit zal zien, wordtindrukwekkend gepresenteerd in het nieuwe trendgebied Future Food door pioniersuit de sector. Met een opmerkelijke mix van productinnovaties en baanbrekendediensten biedt de Newcomers Area bezoekers talrijke ideeën en deelnemendebedrijven waardevolle contacten in onder andere de gastronomie, hotellerie enretail. In het segment keukentechnologie en -uitrusting presenteren meer dan 200bedrijven de nieuwste trends, innovatieve oplossingen en slimme apparaten die detoekomst vormgeven. Hoe digitalisering de out-of-home markt revolutioneert enwelke mogelijkheden het biedt voor een moderne, gepersonaliseerde gastervaring,wordt getoond in de indrukwekkende oplossingen van exposanten in het gebiedDigitale Oplossingen . Zowel in de hotellerie als in de gastronomie is eenaantrekkelijke inrichting die design en functionaliteit combineert vanessentieel belang om gasten blijvend te inspireren. Inspiratie hiervoor is tevinden in de expositieruimte voor restaurant- en hotelinrichting en aan deindrukwekkende 40 meter lange Skywalk Tafel .Kennisoverdracht meets NetwerkenOp 13 maart, een dag voor de start van INTERNORGA, vindt het InternationalFoodservice Forum plaats in het Congress Centrum Hamburg. Tijdens Europa'sgrootste congres voor de professionele gastronomie wisselen topbeslissers,visionairs en experts ideeën uit over baanbrekende trends, innovaties enontwikkelingen. Elk jaar opnieuw weet vooral de inspirerende sfeer te imponeren:"Alle passie van de gastronomiesector samengebracht op één plek - er is nietsvergelijkbaars met de energie hier ," zegt Henry McGovern , McWin CapitalPartners .Het forum biedt een unieke plek voor kennisoverdracht, inspiratie en netwerken.