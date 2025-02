Dax am Mittag wieder auf Vortagsniveau - Infineon vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Dax hat sich am Dienstag nach einem schlechten Start bis zum Mittag leicht erholt. Gegen 12:35 Uhr wurde der Index mit rund 21.445 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Brenntag und Porsche, am Ende Mercedes-Benz, die Deutsche Bank und Merck.



Beherrschendes Thema bleibt die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. "Die Marktteilnehmer scheinen den Braten noch nicht ganz zu glauben", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Viele Investoren rechneten damit, dass sich die Blickrichtung der US-Administration in Fragen des Außenhandels nun in Richtung der EU richten werde.





