BrandPilot AI bringt Investorenbildung der nächsten Generation für börsennotierte Unternehmen

Toronto, Ontario--(3. Februar 2025) - BrandPilot AI Inc., (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF) ("BPAI" oder das "Unternehmen"), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein neues Produktangebot eingeführt hat, das börsennotierten Unternehmen hilft, die Effektivität ihrer Einzelhandels-Outreach-Programme zu steigern und gleichzeitig die Ergebnisse direkt messbar zu machen, was zu genauen und umsetzbaren Erkenntnissen über den ROI ihrer Investor Relations-Bemühungen führt.

Zurechenbarer Einzelhandelskauf

Das neue Angebot des Unternehmens bietet Zugang zu einer schnell wachsenden Gemeinschaft von hochengagierten Einzelhandelsaktionären durch eine neue Partnerschaft mit einer führenden mobilen Investitionsanwendung. Diese Plattform ermöglicht es börsennotierten Emittenten:

- Ihre Investitionsmöglichkeit über interaktive Mikro-Lernmodule zu präsentieren

- Hochengagierte und verifizierte Einzelanleger anzusprechen

- Qualifizierte Investoren-Leads zu generieren

- Die tatsächlichen Investitionsergebnisse der Werbekampagne zu verfolgen

"Die Generierung von Investorenengagement ist seit langem eine Herausforderung für börsennotierte Unternehmen, insbesondere für kleinere Emittenten, und diese Partnerschaft soll das ändern", sagte Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI. "Was diese Lösung auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, echte Investitionsergebnisse zu verfolgen - einer unserer Kunden sah über 1.100 generierte Leads, mit mehr als 45 Millionen Dollar an verknüpften Vermögenswerten, und fast 25% dieser Investoren fügten das Unternehmen ihrer Beobachtungsliste hinzu. Diese Art von Transparenz und Zuordnung war noch nie so zugänglich."