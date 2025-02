Servier führt Veeva RIM ein, um seine globalen regulatorischen Abläufe zu rationalisieren und voranzutreiben

„Die Vereinheitlichung von regulatorischen Daten, Dokumenten und Prozessen auf Veeva RIM wird Servier helfen, die Abläufe zu rationalisieren und den Zugang der Patienten zu neuen Medikamenten zu beschleunigen", sagte Alexandra Pearce, Global Head, Worldwide Regulatory Affairs bei Servier. „Mit Veeva haben wir einen zuverlässigen Partner, der uns dabei hilft, Teams zu skalieren und zu vernetzen, während wir gleichzeitig die regulatorische Aufsicht verbessern und die Zeit bis zur Einreichung verkürzen."

Servier hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist ein unabhängiges, weltweit führendes pharmazeutisches Unternehmen, das Therapien für den Herz und Stoffwechsel, Venenerkrankungen und Onkologie anbietet. Veeva RIM ist eine einheitliche Plattform mit regulatorischen Anwendungen, darunter Veeva Registrations, Veeva Submissions, Veeva Submissions Publishing und Veeva Submissions Archive, die Biopharma-Unternehmen wie Servier Echtzeit-Transparenz während des gesamten regulatorischen Prozesses bietet. Mit Veeva RIM verfügt Servier über eine Lösung, die eine schnelle Anpassung an die sich ändernden Anforderungen der EU-Regulierungsbehörden ermöglicht. Veeva arbeitet mit Servier zusammen, um die Technologie in ganz Europa und weltweit einzuführen und so die regulatorischen Abläufe zu rationalisieren und die Zeit bis zur Markteinführung neuer Therapien zu verkürzen.

„Servier zeigt eine echte digitale Führungsrolle bei der Umgestaltung seiner regulatorischen Abläufe", sagte Paul Attridge, Vice President of Veeva RIM Strategy bei Veeva Europe. „Mit unserer Erfolgsbilanz bei der Implementierung von Veeva RIM freuen sich die französischen und globalen Teams von Veeva darauf, Servier dabei zu unterstützen, sein Zulassungsmanagement zu verbessern und Medikamente schneller an die Patienten zu liefern."