AKTIE IM FOKUS Spotify nach Zahlen vorbörslich mit Kursplus - Starker Ausblick Bei den Aktien von Spotify zeichnet sich am Dienstag mit einem Kurssprung eine Fortsetzung der Rekordrally ab. Mit einem Plus von zuletzt 8,4 Prozent näherte sich der Kurs im vorbörslichen New Yorker Handel erstmals der 600-Dollar-Marke. In der …