EU will pragmatisch nach Lösung suchen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU will im Handelsstreit mit US-Präsident Donald Trump "offen und pragmatisch" nach einer Einigung suchen. "Wir werden bereit sein für schwierige Verhandlungen, wo es nötig ist, und Lösungen finden, wo es möglich ist", kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einer Rede vor EU-Botschaftern in Brüssel an. Dabei gehe es auch darum, etwaige Missstände zu beseitigen und die Grundlagen für eine stärkere Partnerschaft zu schaffen.

Details nannte von der Leyen nicht. Sie machte allerdings erneut deutlich, dass die USA im Fall einer Verhängung von neuen Zöllen auf Importe aus der EU mit Gegenmaßnahmen rechnen müssen. Man werde die eigenen Interessen immer schützen, sagte sie. "Wann und wie auch immer das nötig ist."