Frankfurter Flughafen räumt Uber-Wagen Platz ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen können Passagiere jetzt leichter in Mietwagen umsteigen, die über die Mobilplattform Uber vermittelt werden. Der Flughafenbetreiber Fraport hat dafür eigens einen Ankunft- und Abholbereich am Terminal 1 geschaffen, wie beide Unternehmen mitteilen. Ähnliche Kooperationen gibt es laut Uber bereits an den Flughäfen Berlin und Düsseldorf.

Bei den am Flughafen alteingesessenen Taxifahrern herrscht ob der Konkurrenz Alarmstimmung, wie Hans-Peter Kratz, Vorsitzender der Taxi-Vereinigung Frankfurt, berichtet. Eine Krisensitzung sei anberaumt. Aus seiner Sicht ändert sich aber zunächst nicht viel, weil die Mietwagen schon bislang Gäste am Flughafen ein- und ausgeladen haben. "Sie haben sich bislang in den dunklen Ecken herumgetrieben und kommen jetzt wirklich auf den Präsentierteller."