13.752 Ferraris mehr auf den Straßen: Aktie setzt auf die Überholspur!

CEO Benedetto Vigna hob die Strategie des Unternehmens hervor und betonte die Bedeutung eines hochwertigen Produktmixes. "Qualität der Einnahmen vor Volumen – das beschreibt unsere starken Finanzergebnisse 2024 am besten. Ein profitabler Produktmix und steigende Personalisierungsnachfragen haben zu diesem Erfolg beigetragen." Er kündigte an, dass Ferrari auf einem guten Weg sei, das obere Ende der Profitabilitätsziele für 2026 bereits ein Jahr früher zu erreichen.

Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich um 16,7 Prozent auf 1,89 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 28,3 Prozent. Ferrari erzielte zudem einen Nettogewinn von 1,53 Milliarden Euro. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg auf 8,46 Euro. Das EBITDA wuchs um 12,1 Prozent auf 2,56 Milliarden Euro, was einer EBITDA-Marge von 38,3 Prozent entspricht. Das Unternehmen generierte einen freien Cashflow in der Industrie in Höhe von 1,03 Milliarden Euro.

Prognose für 2025

Für 2025 rechnet Ferrari mit einem weiteren Umsatz- und Gewinnwachstum. Das Unternehmen geht von mehreren positiven Entwicklungen aus.

Ferrari erwartet einen positiven Produkt- und Ländermix. Die Nachfrage nach hochwertigen und personalisierten Fahrzeugen soll weiter steigen. Zusätzlich rechnet das Unternehmen mit einem höheren Beitrag aus den Rennsportaktivitäten. Steigende Sponsorengelder und höhere kommerzielle Einnahmen aufgrund der verbesserten Platzierungen in der Formel 1 sollen das Wachstum unterstützen.

Das Unternehmen plant außerdem, die Lifestyle-Sparte weiter auszubauen. Ziel ist es, die Umsatzdynamik zu beschleunigen und gleichzeitig neue Märkte zu erschließen. Ferrari wird zudem verstärkt in die Markenentwicklung, den Motorsport und die digitale Transformation investieren.

Herausforderungen sieht Ferrari in steigenden Kosten durch anhaltende Lieferkettenprobleme. Trotz dieser Faktoren rechnet Ferrari mit einer robusten Generierung von freiem Cashflow im Industriebereich. Die starke Rentabilität soll dafür sorgen, dass der Luxus-Autohersteller weiterhin profitabel wächst.

CEO Benedetto Vigna kündigte an, dass Ferrari beim Capital Markets Day am 9. Oktober 2025 in Maranello weitere Details zu seinen langfristigen Wachstumsplänen vorstellen wird. Die Anleger können den Tag kaum erwarten und schieben die Aktie schon mal an:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

