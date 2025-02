AKTIE IM FOKUS Rekordhoch von Ferrari rückt wieder in Sichtweite Dank einer überraschend guten Umsatzentwicklung im vierten Quartal versuchen die Papiere von Ferrari am Dienstag mit kräftigem Zuwachs aus ihrer jüngsten Seitwärtsphase auszubrechen. Am frühen Nachmittag ließen die Anteile der italienischen …