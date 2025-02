Neptune erweitert seinen Bitcoin-Bestand um 20 BTC

Das Unternehmen hat die BTC zwischen 26. Januar und 3. Februar 2025 für rund 2 Mio. USD angekauft. Damit hat sich Neptunes Gesamtbestand an BTC auf 376 erhöht. Mit diesem Erwerb bekräftigt Neptune sein langfristiges Bekenntnis zu Bitcoin als Eckpfeiler in seinem Anlagevermögen.

Neptune weitet seine Veranlagungen in Kryptowährung neben Bitcoin auch noch auf andere Werte aus. Am 27. Dezember 2024 hat das Unternehmen über einen strategischen Ankauf von Derivaten insgesamt 1.000.000 Dogecoin-Token („DOGE“) zum Durchschnittspreis von 0,37 USD pro DOGE erworben.

„Wie bereits in früheren Pressemeldungen angekündigt, wird Neptune noch weitere Assets erwerben und dazu seine erhöhte Kaufkraft über den Kreditrahmen bei der Sygnum Bank nutzen. Dieser Ersterwerb mit starkem Fokus auf BTC veranschaulicht, dass Neptune an seiner Wachstumsstrategie festhält, daneben aber das Verschuldungsrisiko und die Verschuldungshöhe fest im Blick behält und ausbalanciert“, so Cale Moodie, CEO von Neptune.

Nähere Informationen zu Neptune Digital Assets finden Sie auf der Webseite www.neptunedigitalassets.com.

Über Neptune Digital Assets Corp.

Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) (FWB: 1NW) ist eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen in Kanada und steht an vorderster Front der Kryptowährungs- und Blockchain-Landschaft. Neptune betreibt operative Betriebe entlang des ganzen Ökosystems der digitalen Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin-Mining, Proof-of-Stake-Mining, Blockchain-Knoten, dezentrales Finanzwesen (DeFi) und andere damit verbundene Spitzentechnologien. Unser kontinuierliches Streben nach Innovation und strategischem Wachstum ermöglicht es uns, kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten zu suchen und den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren. Für weitere Informationen über Neptune Digital Assets Corp. besuchen Sie bitte unsere Website unter www.neptunedigitalassets.com oder folgen Sie uns auf X (@NeptuneDAC).

