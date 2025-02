ZenaTech unterzeichnet Absichtserklärung für den Erwerb eines fünften Landvermessungsunternehmens; Fokus af Unterstützung von Grenzschutz und Strafverfolgungsbehörden bei der Eindämmung von illegaler Einwanderung

Vancouver, British Columbia, (4. Februar 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnen auf der Basis von künstlicher Intelligenz, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung für den Erwerb eines fünften Landvermessungsunternehmens in der südöstlichen Region von Florida unterzeichnet hat. Bei Transaktionsabschluss ist dies die zweite Akquisition im Südosten und ergänzt das nationale Drone-as-a-Service-Geschäftsmodell des Unternehmens, mit dem die Geschwindigkeit und Präzision von KI-Drohnen mit fortschrittlichen Sensoren und LiDAR-Technologie samt Anwendungen für Unternehmen und Behörden auf einfache und kosteneffiziente Weise zugänglich gemacht werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, mit diesem Neuerwerb eine Flotte seiner KI-basierten Drohnen ZenaDrone aufzubauen, um Grenzschutz und Strafverfolgungsbehörden bei der Eindämmung der illegalen Einwanderung zu unterstützen, die die Steuerzahler in Florida laut Forschungen der Federation for American Immigration Reform im Jahr 2023 über 8 Milliarden $ gekostet hat.

„Unsere Vision mit Drone-as-a-Service oder DaaS ist es, mit diesem einzigartigen Geschäftsmodell durch Drohnen die Geschwindigkeit und Präzision vieler traditioneller Inspektions-, Sicherheits- und Überwachungsaufgaben drastisch zu verbessern und ihren Zugang einfacher und kosteneffizienter zu machen. Der Erwerb von Landvermessungsunternehmen ist der erste Schritt beim Aufbau einer Geschäftstätigkeit in einem bestimmten geografischen Gebiet; danach folgen Standorte, an denen wir unsere KI-Multifunktionsdrohnen ZenaDrone Unternehmen und Regierungen für spezifische Bedürfnisse anbieten können. Die Zunahme der illegalen Einwanderung auf dem Seeweg in Bundesstaaten wie Florida ist für die Steuerzahler extrem teuer; Drohnen können die Küstenüberwachung und Such- und Rettungsaktionen unterstützen, die Effizienz steigern und die Personalkosten für Küstenwache und Strafverfolgungsbehörden senken“, sagte CEO Shaun Passley, Ph.D.