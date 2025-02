Argyle meldet Erwerb von Siliziumdioxidprojekt Saint Gabriel

Calgary – 4. Februar 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es den Erwerb („Erwerb“) des Siliziumdioxidprojekts Saint Gabriel – welches aus 23 zusammenhängenden Mineral-Claims (die „Claims“) besteht, die insgesamt 1.312,90 ha in der Region Bas-Saint-Laurent in Quebec umfassen – von Steadright Critical Minerals Inc. („Steadright“) im Austausch für eine Barzahlung von 65.000 $ und 300.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Vergütungsaktien“) abgeschlossen hat. Die Vergütungsaktien unterliegen Escrow-Beschränkungen, denen zufolge 100.000 Vergütungsaktien 4 Monate und 1 Tag nach Abschluss des Erwerbs („Abschluss“) freigegeben werden, 100.000 Vergütungsaktien 6 Monate nach Abschluss freigegeben werden und die verbleibenden 100.000 Vergütungsaktien 12 Monate nach Abschluss freigegeben werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Claims einer 2%igen NSR-Royalty (die „Royalty“) unterliegen, von der die Hälfte durch eine Zahlung von 1.500.000 $ zurückgekauft werden kann.