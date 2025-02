DeFi Technologies unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung mit CoreFi Strategy und Orinswift Ventures und sichert sich CORE-Token-Zusage im Wert von 20 Millionen US-Dollar von der Core Foundation, um Bitcoin Finance voranzutreiben

Strategische Zusammenarbeit und Reverse Takeover: DeFi Technologies hat eine verbindliche schriftliche Vereinbarung mit CoreFi Strategy und Orinswift Ventures getroffen, um eine umgekehrte Übernahme zu ermöglichen, die die Notierung der Stammaktien des daraus hervorgehenden Emittenten an der Cboe Canada Stock Exchange (Cboe) ermöglicht.





TORONTO, 4. Februar 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das bei der Verschmelzung traditioneller Kapitalmärkte mit dezentraler Finanzierung („DeFi") führend ist, freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche schriftliche Vereinbarung (die „Vereinbarung") mit CoreFi Strategy Corp. („CoreFi") und Orinswift Ventures Ltd. („Orinswift") geschlossen hat, die die Voraussetzungen für eine strategische umgekehrte Übernahme und die Notierung von Stammaktien des daraus hervorgehenden Emittenten (wie unten definiert) an der Cboe Canada Stock Exchange („Cboe") schafft.

Diese Ankündigung knüpft an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. November 2024 an und stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Einführung von CoreFi Strategy dar. Inspiriert von den erfolgreichen Modellen von MicroStrategy und MetaPlanet bietet CoreFi Strategy einen regulierten, fremdfinanzierten Ansatz zur Erzielung von Bitcoin-Renditen und zur Nutzung von Core, um neue Möglichkeiten im Bereich Bitcoin Finance („BTCfi") zu erschließen. Als Teil dieser Initiative hat die Core Foundation 20 Millionen US-Dollar an CORE-Tokens zugesagt, um die operativen Fähigkeiten von CoreFi zu verbessern und seine Führungsrolle im BTCfi-Bereich zu festigen. BTCfi ist die nächste Phase der Bitcoin-Evolution, und CoreFi steht dabei im Mittelpunkt.