Temu & Shopee: Die neuen Stars im Onlinehandel – aber wie lange noch?

Obwohl viele Artikel nur wenige Euro kosten, kommt über die Masse doch einiges an Umsatz zusammen – allein 13 Milliarden Euro waren es im letzten Quartal, was einem Wachstum von 44 Prozent entsprach. Noch beeindruckender ist die selbst für ein chinesisches E-Commerce-Unternehmen hohe Profitabilität: So erwirtschaftete die Holding trotz verfehlter Analystenprognosen noch immer eine Nettomarge von über 25 Prozent. Davon kann Amazon in seinem Onlinegeschäft nur träumen. Offenbar zweifeln einige Investoren diese Zahlen an; andernfalls würde die PDD-Aktie trotz Chinamalus vermutlich nicht mit einem einstelligen 2025er KGV gehandelt. Auch der vorsichtige Ausblick des PDD-Managements, das vor einem stärkeren Wettbewerb warnte, lastete zuletzt auf der Notiz; schließlich droht von regulatorischer Seite weiteres Ungemach. Während in China viele Händler gegen die aus ihrer Sicht unfaire Vertragsausgestaltung bei Retouren protestierten, nahmen EU- und US-Behörden mögliche Verstöße gegen Zollvorschriften und die Produktsicherheit ins Visier. All das spricht für eine anhaltend hohe Volatilität in dem Titel. Was für Trader reizvoll sein mag, ist als seriöses Investment jedoch nur bedingt geeignet.

Dreifaches Wachstum

Zunächst erging es dem in Singapur ansässigen Internetkonzern Sea Limited wie vielen Highflyer der Pandemiezeit: Während angesichts von Corona-Maßnahmen und Lockdowns der eigene Onlinehandel und die für ihren Handyspielhit "Free Fire" bekannte Onlinegamessparte boomten, gerieten beide Segmente mit dem Ende sämtlicher Beschränkungen zunehmend unter Druck. Abzulesen ist diese Achterbahnfahrt am Aktienkurs: Dieser büßte zeitweise um fast 90 Prozent ein. Doch im letzten Jahr ging es dann wieder aufwärts, wobei die alten Hochs noch immer weit entfernt scheinen. Allerdings steht das Geschäft von Sea heute auf einem stabilen Fundament – so erzielten im dritten Quartal 2024 alle drei Sparten des Konzerns ein positives bereinigtes EBITDA. Die Umsätze legten stärker als erwartet um 31 Prozent auf 4,3 Millionen US-Dollar zu. Auf absehbare Zeit dürfte die in Südostasien führende E-Commerce-Plattform "Shopee" für Sea der wichtigste Wachstumstreiber bleiben.

Obwohl die Konkurrenz (Alibabas "Lazada" und TikTok) nicht schläft, konnte Shopee deutliche Erhöhungen seiner Verkaufsprovisionen durchsetzen. Die Investitionen in das Logistiknetzwerk sowie in KI-basierte Shoppingtools zahlen sich aus. Services wie "Buy now, pay later" oder das auf Shopee ausgerollte E-Commerce-Livestreaming locken immer mehr Nutzer auf die Plattform. Im größten Markt Indonesien verspricht eine Kooperation mit YouTube weiteres Wachstum. Gleichzeitig erreichte Shopee im noch recht jungen Markt Brasilien erstmals den Break-even. Die Basis dafür war ein kräftiger Zuwachs der monatlich aktiven Käufer. Bemerkenswert ist das Comeback des bereits über 1 Milliarde Mal heruntergeladenen Handyspiels Free Fire. Die Gamingsparte Garesa, die lange Zeit mit ihren hohen Cashflows Seas andere Aktivitäten querfinanzieren musste, konnte zuletzt vier Quartale in Folge ihre Umsätze steigern. Schließlich bietet auch das Geschäft mit Finanzprodukten noch viel Raum für Wachstum. Neben der digitalen Geldbörse werden vor allem die Kreditangebote immer stärker nachgefragt und inzwischen auch Konsumenten und Kleinunternehmen außerhalb der Shopee-Plattform angeboten. Die Sea-Aktie ist hauptsächlich eine aussichtsreiche Wette …

Gastautor: Marcus Wessel

Neugierig geworden? Den kompletten und viele weitere Artikel lesen Sie im neuen Smart Investor 02/2025.