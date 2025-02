Mehr Abonnenten, steigende Preise, glückliche Anleger: Spotify dreht auf

Spotify hat mit seinen aktuellen Quartalszahlen und einer optimistischen Prognose die Markterwartungen deutlich übertroffen. Der schwedische Streaming-Gigant profitiert von kontinuierlichem Nutzerwachstum, Preiserhöhungen und einem strikten Sparkurs. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um über 9 Prozent zu. Sollten die Papiere die Gewinne auch im regulären Handel halten, summiert sich das Plus in diesem Jahr bereits auf 33 Prozent – und das in nur gut einem Monat.

CEO Daniel Ek kann einen historischen Meilenstein vermelden: Zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens wurde ein Jahresgewinn ausgewiesen. Der Nettogewinn für 2024 beträgt rund 1,14 Milliarden Euro – ein starkes Signal an Investoren, dass sich der Fokus auf Profitabilität nach Jahren der Expansion in Podcasts und Hörbücher auszahlt. Mit einem neuen Video-Creator-Programm konkurriert der Streaming-Dienst darüber hinaus nun auch mit YouTube.