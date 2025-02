BNP Paribas steigert Gewinn etwas stärker als erwartet - Aktie zieht an

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat 2024 unter anderem dank guter Geschäfte mit Aktien und Anleihen mehr verdient. Im vergangenen Jahr sei der Überschuss um vier Prozent auf rund 11,7 Milliarden Euro geklettert, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Dienstag in Paris mit. Damit übertraf sie die Erwartungen der Experten leicht. BNP, eine der wertvollsten Banken der Eurozone, kündigte zudem den Rückkauf eigener Aktien für fast 1,1 Milliarden Euro an. Die Aktie legte zu.

Mit einem Plus von zeitweise knapp vier Prozent setzte sie ihren zuletzt positiven Lauf fort. Dieses Niveau konnte das Papier nicht ganz halten, zuletzt notierte sie noch knapp 2 Prozent höher. Seit einem Zwischentief Ende November summiert sich das Kursplus inzwischen auf etwas mehr als 20 Prozent.