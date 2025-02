Wird AppLovin das nächste Palantir? Fette Gewinne mit McDonald's und Coca-Cola?

Montag, 10. Februar: McDonald's

Die vergangenen zwei Jahre waren für die Aktie von McDonald's von ungewöhnlich hoher Volatilität geprägt. Dem entsprach jedoch eine schwierige Geschäftsentwicklung, denn der Burgerbrater hatte an gleich zwei Fronten zu kämpfen.

Einerseits stiegen die Input-Kosten aufgrund höherer Rohstoffpreise stark, während gleichzeitig Verbraucherinnen und Verbraucher immer weniger Geld in der Tasche hatten. Die ließen es sich daher nicht mehr gefallen, die in den USA teils absurden Menüpreise von 25 US-Dollar und mehr zu bezahlen und blieben den Restaurants einfach fern.

Andererseits wächst die Konkurrenz. Franchises wie Chipotle Mexican Grill, CAVA, Dutch Bros und Wingstop mischen mit frischen und innovativen Fast-Food-Konzepten den Markt auf – und das nicht nur mit gesünderen Mahlzeiten, sondern oft auch zu günstigeren Preisen.

Die hat McDonald's mit neuen Sparmenüs gekontert und somit Kundinnen und Kunden wieder zurückgewonnen – allerdings zulasten der Marge, sodass der Betriebsgewinn zuletzt kaum gestiegen ist. Nichtsdestotrotz kletterte die Aktie im Herbst auf neue Allzeithochs – und muss diesen jetzt mit einem möglichst starken Betriebsergebnis gerecht werden.

Gegenüber dem Vorjahresquartal wird ein mageres Umsatzplus von einem Prozent auf 6,48 Milliarden US-Dollar erwartet. Daraus soll ein bereinigter Gewinn von 2,86 US-Dollar pro Aktie erzielt werden, was um 9 Cent unter dem Ergebnis vor einem Jahr liegen würde und neue Sorgen um die Margen wecken könnte. Ein Ergebnis über den Erwartungen, aber unter dem Vorjahresergebnis könnten daher zu neuen Verlusten in der Aktie führen.

Optionshändlerinnen und -händler sind skeptisch, dass es dem Burgerbrater gelingen wird, mit seinen Zahlen zu überzeugen. Die Zahl der Put-Kontrakte übersteht mit 57,2 Prozent die auf der Call-Seite klar. Was die Kursbewegung betrifft, sind derzeit 3,7 Prozent impliziert – ein für die Aktie durchschnittlicher Wert. Die bewegte sich in den vergangenen sechs Quartalen nach der Veröffentlichtung des Ergebnisberichtes dreimal nach oben und drei mal nach unten.

Dienstag, 11. Februar: Coca-Cola

Mit 2024 liegt hinter der Aktie des Erfrischungsgetränkeherstellers ein durchwachsenes Börsenjahr. Zwar konnte sich Coca-Cola zwischenzeitlich um mehr als 20 Prozent verteuern, aber die im Herbst stark gestiegenen Marktzinsen haben für eine kräftige Korrektur gesorgt. Defensive Dividendenwerte wurden zugunsten von US-Staatsanleihen verkauft, die höhere Ausschüttungen bei gleichzeitig niedrigerem Risiko bieten.

Auch die Bewertung war zeitweise über das Ziel hinausgeschossen, sodass an Fundamentaldaten orientierte Investoren ihre Positionen verringerten. Interessanterweise gehörte Warren Buffett nicht dazu. Der reduzierte zwar seine Anteile an Apple, der Bank of America sowie American Express, hielt Coca-Cola aber die Treue.

Inzwischen sind die Bewertungsvielfache wieder in einen angemessenen Rahmen zurückgekehrt. Für 2025 ist die Aktie mit dem 24,4-fachen der erwarteten Unternehmensgewinne bewertet. Das liegt leicht unter dem historischen Durchschnitt. Damit ist die Hürde für eine ansprechende Kursreaktion nicht allzu hoch – auch weil mit 10,7 Milliarden US-Dollar ein Umsatzergebnis unter dem Vorjahresniveau erwartet wird. Der Gewinn pro Aktie hingegen soll mit 0,52 US-Dollar um 3 Cent höher liegen als noch vor einem Jahr.

Obwohl Erzrivale PepsiCo mit seinen Zahlen gepatzt hat und dafür mit Verlusten von 4,5 Prozent abgestraft wurde, rechnet eine Mehrheit der Optionsmarktteilnehmenden mit einer positiven Kursreaktion. Der Call-Anteil am kommenden Freitag verfallender Optionskontrakte liegt bei 56,1 Prozent, den eine Put-Quote von 43,9 Prozent gegegenübersteht. Für die Aktie ist eine Kursbewegung von 2,9 Prozent eingepreist.

Mittwoch, 12. Februar: AppLovin

Der KI-Boom geht in sein inzwischen drittes Jahr – und Anlegerinnen und Anleger scheinen des Trendthemas trotz hoher Bewertungen vieler Unternehmen und Aktien noch immer nicht überdrüssig geworden zu sein. Nachdem im Fokus der Aufmerksamkeit lang Halbleiteraktien, allen voran Nvida, standen, beginnt sich die Aufmerksamkeit zu verschieben.

In den vergangenen Monaten verzeichneten vor allem die Anteile von Energieversorgern hohe Gewinne. Die profitieren, so die Erwartung des Marktes, von einer stark steigenden Energienachfrage. Außerdem rückten Software- und Anwendungsunternehmen in den Mittelpunkt. Dazu gehören zwar auch die Big-Tech-Unternehmen wie Alphabet, Microsoft und Amazon. Die aber versäumen es noch immer, mit ihren Geschäftsergebnissen eine signifikante Beschleunigung aufgrund von KI anzudeuten.

Einer der größten Gewinner in diesem Bereich ist Palantir, wie die am vergangenen Montag vorgelegten Quartalszahlen eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben. Hier ist Beschleunigung der Geschäftsentwicklung durch Künstliche Intelligenz "echt". Dasselbe gilt auch für den Marketing-Spezialisten AppLovin, der Werbetreibenden eine höhere Effizienz ihrer Werbungsausgaben vor allem in mobilen Anwendungen verspricht.

In den vergangenen fünf Quartalen legten die Erlöse um mindestens 20 Prozent, vor drei Quartalen sogar einmal um fast 50 Prozent zu. Das sind Palantir vergleichbare Wachstumsraten – und erklären die 700-Prozent-Kursexplosion in den vergangenen 12 Monaten. Dadurch ist die Bewertung der Aktie inzwischen aber extrem hoch. Für das kommende Geschäftsjahr legen Investoren rund das 61-fache der erwarteten Gewinne auf den Tisch.

Um dieses Bewertungsniveau zu rechtfertigen, wird AppLovin erneut einen Blockbuster-Report abliefern müssen. Nach 953,3 Millionen US-Dollar wird nun mit einem Umsatz von 1,26 Milliarden US-Dollar gerechnet. Das entspricht einem Plus von 32,2 Prozent. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich mit einem Anstieg von 0,49 auf 1,79 US-Dollar verdreieinhalbfachen.

In den vergangenen sechs Quartalen konnte die Aktie fünfmal von der Ergebnispräsentation profitieren und dabei jedes Mal im zweistelligen Prozentbereich zulegen. Zuletzt ging es um sensationelle 46,3 Prozent nach oben. Das sorgt am Optionsmarkt für rege Aktivität, sodass eine Kursreaktion von nicht weniger als 19,1 Prozent eingepreist ist. Die Optimistien halten mit einem Call-Anteil von 54,4 Prozent eine kleine Mehrheit.

Mittwoch, 12. Februar: Equinix

Eine Branche mit viel KI-Fantasie, die in der Wahrnehmung vieler Anlegerinnen und Anleger aber noch völlig unterrepräsentiert sein dürfte, sind Datenzentren. Zwar sind die Zulieferer und Ausrüster wie Nvidia und Broadcom im Halbleiterbereich, Dell, Hewlett-Packard und Super Micro Computer im Server-Rack-Segment oder auch Vertiv im Ausrüstungssegment längst bestens bekannt.

Für die Betreiber von Datenzentren scheint sich jedoch kaum jemand zu interessieren. Das ist aus einer Beobachterperspektive sehr schade, denn hier gibt es sehr werthaltige Unternehmen mit einem langfristig erfolgreichen Track-Record. Eines davon ist der Datencenter-REIT Equinix.

Die REIT-Struktur verrät, dass es sich um einen Immobilieninvestitionsfonds handelt, der sich auf Rechenzentren und deren Vermietung spezialisiert hat. In dieser Nische gibt es nach einer Konsolidierungswelle nur noch zweieinhalb Unternehmen. Das sind neben Equinix Digital Realty Trust und Iron Mountain – wobei das nur zur Hälfte zählt, weil dessen Mieterlöse noch immer überwiegend aus der Vermietung von Stauraum für analoge Daten, wie Akten, stammen.

Mit einer Marktkapitalisierung von 90,4 Milliarden US-Dollar ist Equinix ein Börsenschwergewicht. Dazu hat die in den vergangenen 10 Jahren fantastische Performance beigetragen. Inklusive Dividenden war ein Investment eine Rendite von 425 Prozent ab. Zum Vergleich kommt der US-Gesamtmarktindex S&P 500 "nur" auf 252 Prozent.

Die Dauerrallye hat jedoch ein großes Problem kreiert: Mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 38 ist Equinix einer der teuersten REITs überhaupt. In der Branche gelten je nach Nische Verhältnisse von 12 bis maximal 20 angemessen. Daher steht das Unternehmen in der Pflicht, ein beschleunigtes Wachstum anzuzeigen, nachdem das Wachstum in den vergangenen Quartal in den einstelligen Prozentbereich gefallen ist.

Im abgelaufenen Quartal wird mit Erlösen in Höhe von 2,27 Milliarden US-Dollar gerechnet, was gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 7,6 Prozent bedeuten würde. Die Funds from Operations sollen sich pro Aktie auf 6,16 US-Dollar belaufen. Das wäre ein Zuwachs von 11,2 Prozent.

59,6 Prozent aller erst am übernächsten Freitag zum Monatstermin verfallenden Optionen liegen auf der Put-Seite. Am Markt wird also nicht damit gerechnet, dass Equinix die Erwartungen schlagen kann. Für die Aktie ist eine Reaktion von 6,1 Prozent. eingepreist.

Donnerstag, 13. Februar: Applied Materials

Die Veröffentlichung des chinesischen KI-Modells DeekSeek hat innerhalb der Branche für große Verunsicherung gesorgt. Halbleiteraktien haben angesichts der in den vergangenen zwei Jahren stark gestiegenen Kurse ohnehin mit Bewertungssorgen zu kämpfen – nun kommen sorgen hinzu, dass für das Trainieren leistungsfähiger KI-Modell viel weniger Rechenleistung benötigt sein könnte als bisher angenommen. Das stellt die milliardenschweren Investitionen in KI-Hardware in Frage.

Von diesen Sorgen blieb auch die Aktie des Zulieferers Applied Materials nicht verschont, die in der Folge von DeepSeek zwischenzeitlich mehr als 10 Prozent verloren hat. Und das obwohl es um die Anteile ohnehin nicht zum Besten steht. Denn die haben gegenüber dem bei 255,89 US-Dollar markierten Allzeithoch fast 30 Prozent an Wert verloren.

Die Sorgen sind hier ganz ähnlich wie beim niederländischen Anlagenbauer ASML: Die hohe Nachfrage nach KI-Beschleunigern könnte nicht genügen, um die anhaltende Nachfrageschwäche bei Industrie- und Automobilhalbleitern auszugleichen. Außerdem dürfte sich der Technologiewettbewerb zwischen den USA und China unter der Trump-Regierung verschärfen. Für beide Unternehmen ist das Reich der Mitte einer der wichtigsten Absatzmärkte. Beide könnten von Exportrestriktionen und einem eskalierenden Handelsstreit stark betroffen sein. Dazu kommt bei Applied Materials eine trotz der 30-Prozent-Korrektur noch immer über dem historischen Durchschnitt liegende Bewertung.

Das Unternehmen wird all diese Bedenken mit einem möglichst starken Ergebnis beiseite wischen müssen. Von Analysten gefordert ist ein Umsatz von 7,16 Milliarden US-Dollar, der ein Anstieg um 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll mit 2,30 US-Dollar um 17 Cent höher ausfallen.

Eine Mehrheit der Traderinnen und Trader ist überzeugt, dass Applied Materials mit seinem Bericht überzeugen können wird. Der Anteil der Call-Optionen liegt bei 57,4 Prozent, denen eine Put-Quote von 42,6 Prozent gegenübersteht. Für die Aktie ist eine Kursbewegung von 7,0 Prozent eingepreist, das ist die höchste der vergangenen zwei Jahre.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

** Immobilienunternehmen (REIT), daher Funds from Operation (FFO) statt EPS

Stand: Samstag, 08. Februar, 10:00 Uhr (MEZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion