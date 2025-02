Merck & Co - Aktie im Rampenlicht - 04.02.2025

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

Der US-Pharmariese Merck & Co hat 2024 mit einem unerwartet starken Schlussquartal beendet. Auf Jahressicht kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent auf 64,2 Milliarden US-Dollar (62,5 Mrd Euro), wie der Konzern am Dienstag …

Merck (NYSE: MRK), known as MSD outside the United States and Canada, today announced financial results for the fourth quarter of 2024. “We delivered strong growth in 2024, reflecting demand for our innovative portfolio, including for KEYTRUDA, …