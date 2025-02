Global Li-Ion unterzeichnet exklusive Absichtserklärung für den Erwerb sämtlicher Rechte am Graphitprojekt Montepuez

Vancouver, British Columbia, Kanada (4. Februar 2025) / IRW-Press / Global Li-Ion Graphite Corp. („Global Li-Ion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: LION) (OTCQB: GBBGF) (FWB: 0TD) freut sich bekannt zu geben, dass es eine sogenannte „Standstill“-Absichtserklärung (stand-still MOU) unterzeichnet hat, um sich sämtliche Rechte (100 %) am Graphitprojekt Montepuez zu sichern. Das Projekt mit einer Gesamtfläche von 14.656,05 Hektar zählt zu jenen sechs Konzessionsgebieten des Landes, die über eine Bergbaulizenz verfügen. Das Projektgelände befindet sich in der Provinz Cabo Delgado, unweit der Stadt Montepuez, der zweitgrößten Stadt in Mosambik. Die Parteien haben die Absicht, bis spätestens 15. April 2025 eine finale Kaufvereinbarung abzuschließen.

Das Projektgelände grenzt an ein Projekt der Firma Syrah Resources Limited (ASX: SYR, aktuelle Marktkapitalisierung: 240 Mio. $) sowie an ein Batteriemineralprojekt der Firma Suni Resources, das vor kurzem von Tirupati Graphite Plc. erworben wurde.

Mosambik ist der drittgrößte Graphitproduzent der Welt und für seinen hochwertigen Flockengraphit bekannt. Mit der Produktion im industriellen Maßstab wurde hier gegen Ende des 20. Jahrhunderts begonnen und die Reserven werden auf 26 Millionen Tonnen geschätzt.

Chairman Jason Walsh erklärt: „Wir sind begeistert, die Chance zu bekommen, das Graphitprojekt Montepuez in unser Portfolio von Graphitaktiva einzugliedern. Genauso wie Madagaskar ist auch Mosambik für seine Lagerstätten mit hochgradigem, großflockigem Graphit bekannt.“

Die Transaktion wurde von The Minexchange, der weltweit größten Datenbank von transaktionsfähigen Bergbauprojekten, ermöglicht.

www.theminexchange.com

Über das Graphitprojekt Montepuez

Auf dem Projektgelände wurde ein systematisches Explorationsprogramm in der Zielzone 1 absolviert. Es handelt sich hier um einen offenen Graben im Bereich einer Graphitschieferzone, die 50 Meter in die Tiefe reicht und auf einer Streichlänge von 4 km und in einer nachgewiesenen seitlichen Erweiterung des kartierten Gebiets einen Gesamtgraphitgehalt (TGC) von 9,15 % aufweist. Im Rahmen der metallurgischen Untersuchungen wurde ein Flockengraphit der Formate Medium+, Large+ und Jumbo mit einem Graphitanteil von 41,43 % an der Gesamtmasse und einem Reinheitsgrad von 98 % ermittelt.

