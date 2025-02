Global Uranium und Forum Energy Metals beginnen im Projekt Northwest Athabasca in Saskatchewan mit der Exploration

4. Februar 2025 - Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) und Forum Energy Metals Corp. (TSX.V: FMC; OTCQB: FDCFF) („Forum“) freuen sich bekannt zu geben, dass die Explorationsgenehmigung für das Projekt Northwest Athabasca („Projekt NWA“) erteilt wurde und die Explorationsaktivitäten gestartet sind. Das Projekt NWA befindet sich in der kanadischen Provinz Saskatchewan und erstreckt sich entlang des Nordwestufers des Athabasca-Sees (Abbildung 1). Das Unternehmen hat mit Forum eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht gesichert, durch die Investition von 20 Millionen $ in die Exploration bis zu 75 % von Forums Anteilen am Forum/NexGen-Joint Venture mit der Firma NexGen Energy Ltd. zu erwerben. Dieses JV ist Teil des Northwest Athabasca-Joint Ventures mit Forum, Cameco Corporation und Orano Canada Inc., das der Exploration und Erschließung des Projekts NWA dient. Mit der Errichtung des Camps wird in Kürze begonnen, die Diamantbohrungen werden im März eingeleitet.

„Es freut uns sehr, dass wir noch diesen Winter ein Bohrprogramm in diesem so aussichtsreichen Projekt auf den Weg bringen können“, meint Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. „Wir sehen den Explorationsarbeiten, die wir gemeinsam mit unserem Partner Forum Energy Metals umsetzen, mit großer Erwartung entgegen und sind zuversichtlich, dass dieses Projekt zum langfristigen Wachstum und Erfolg von Global Uranium beitragen wird.“

Rick Mazur, CEO von Forum Energy Metals, erklärt: „Forum schätzt die Zusammenarbeit mit den örtlichen Kommunen von Stony Rapids, Fond du Lac, Uranium City, Camsell Portage und Fort Chipewyan und begrüßt deren Begutachtung des Projekts, das sich in ihrem traditionellen Hoheitsgebiet befindet. Wir freuen uns auf den kontinuierlichen Aufbau unserer Beziehungen mit diesen Kommunen im Verlauf unseres Explorationsprogramms.“

Errichtung eines Camps, Mobilisierung und Diamantbohrungen

Die Errichtung des Camps und einer winterfesten Eisstraße von Uranium City zum Projektstandort wird Anfang Februar in Angriff genommen. Die mit der Errichtung des Camps beauftragte Mannschaft und ein erster Teil des Baumaterials für das Camp werden per Starrflügelflugzeug zum Standort gebracht, um mit dem Aufbau zu beginnen. Der Transport von zusätzlichen Gerätschaften und Hilfsmitteln, Treibstoff und Versorgungsgütern sowie des Diamantbohrers zum Projektgelände erfolgt dann über die Eisstraße. Noch vor März wird die Bohrmannschaft mit den Diamantbohrungen beginnen. Geplant ist ein Bohrvolumen zwischen 2.000 und 3.000 Bohrmeter in den Zielzonen Andy, Zone 2A und Opie. Wenn die Zeit es erlaubt, werden noch zusätzliche Zielbereiche von hoher Priorität bei Gomer und Spring Bay erkundet (Abbildung 2). Darüber hinaus werden geophysikalische Untersuchungen in Form von Gravitations-, Widerstands- und detaillierten Magnetfeldmessungen in Betracht gezogen, sobald die Errichtung des Camps abgeschlossen ist.