BBB Industries kündigt Umfirmierung an und ändert den Namen in TERREPOWER

DAPHNE, Ala., 4. Februar 2025 /PRNewswire/ -- BBB Industries, LLC (BBB), ein führender nachhaltiger Hersteller, der die Automobil- und Industriemärkte in Nordamerika und Europa beliefert, gibt mit Stolz seine Umbenennung in TERREPOWER bekannt, die den anhaltenden Fokus des Unternehmens auf Innovation und seine Mission, die Kraft der nachhaltigen Fertigung in großem Maßstab zu verbreiten, widerspiegelt.

Seit seiner Gründung im Jahr 1987 hat sich BBB den Ruf erworben, hochwertige und zuverlässige Produkte an Kunden in aller Welt zu liefern. In den letzten drei Jahrzehnten hat sich das Unternehmen von seinen Wurzeln in der Automobilaufbereitung zu einem Unternehmen entwickelt, das seine Fähigkeiten in der Aufbereitung neuer Technologien wie Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und industrielle Anwendungen ausbaut. Durch die Verlängerung der Produktlebenszyklen und die Optimierung des Rohstoffeinsatzes hilft TERREPOWER seinen Kunden, Kosten zu senken und gleichzeitig leistungsstarke Lösungen zu liefern.

Nachhaltige Produktion ist das Kernstück des TERREPOWER-Ansatzes. Durch fortschrittliche Wiederaufbereitungs-, Reengineering- und Materialrückgewinnungsprozesse minimiert das Unternehmen die Abfallmenge, verringert die Abhängigkeit von Rohstoffen und verbessert die Ressourceneffizienz. Dieser Ansatz unterstützt nicht nur die Verantwortung für die Umwelt, sondern bietet auch kostengünstige, qualitativ hochwertige Lösungen, die unseren Kunden helfen, effizienter zu arbeiten.

„Dies ist ein aufregender Meilenstein für uns", sagte Duncan Gillis, CEO von BBB. „TERREPOWER ist nicht nur ein neuer Name, sondern ein neues Kapitel auf unserem Weg. Sie spiegelt unser kontinuierliches Engagement für Innovation und Zusammenarbeit wider, um Lösungen zu liefern, die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Diese neue Marke vereint unsere Teams unter einer gemeinsamen Identität und positioniert uns gut für zukünftigen Erfolg."

Der Name TERREPOWER spiegelt das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Innovation und seine Rolle bei der Unterstützung einer effizienteren und ressourcenbewussten Zukunft wider. Abgeleitet vom französischen Wort für „Erde" steht „Terre" für das Engagement zur Erhaltung wertvoller Ressourcen, während „Power" die Stärke und das Bestreben des Unternehmens widerspiegelt, intelligentere und effizientere Fertigungslösungen zu entwickeln. Zusammengenommen steht TERREPOWER für die Konzentration des Unternehmens auf die Schaffung langfristiger Werte für die Kunden durch Verlängerung der Produktlebensdauer, Optimierung des Materialeinsatzes und Förderung eines nachhaltigen Wachstums.

Das Rebranding von wird in den kommenden Monaten weltweit eingeführt, beginnend mit aktualisierten Markenelementen und einer Reihe von Ressourcen, die den Mitarbeitern helfen sollen, die neue Identität anzunehmen. Im Zuge dieser Umgestaltung wird in der kommenden Woche auch eine neu gestaltete Website vorgestellt werden.

Über TERREPOWER

TERREPOWER, ehemals BBB Industries, LLC, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Produktion, das sich auf die Bereitstellung hochwertiger, zuverlässiger Produkte für den Automobil- und Industriemarkt spezialisiert hat. Mit einer weitreichenden Präsenz und Niederlassungen in ganz Nordamerika und Europa produziert und liefert TERREPOWER nachhaltig ein Sortiment an nicht-diskretionären Reparaturteilen in mehr als 90 Ländern. Das 1987 gegründete Unternehmen TERREPOWER blickt auf eine lange Tradition von Innovationen und ein unermüdliches Engagement für die Förderung der Kreislaufwirtschaft und die Verlängerung von Produktlebenszyklen zurück. TERREPOWER ist ein privates Unternehmen und betreibt Unternehmenszentralen im Großraum Mobile, Alabama, in Dallas, Texas, und in Brüssel, Belgien.

