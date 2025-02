Cartier kündigt Änderungen in der Geschäftsleitung im Rahmen einer neuen Entwicklungsstrategie an Val-d’Or, Quebec, 4. Februar 2025 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. („Cartier“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ECR; FWB:6CA) teilt mit, dass Herr Gaétan Lavallière ab heute nicht mehr die Aufgaben des Vice President von Cartier wahrnimmt. Herr …