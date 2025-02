Cambodia Microfinance Association arbeitet mit der Nationalbank von Kambodscha und den Vereinten Nationen zusammen, um Kreditnehmer zu schützen und die Kreditvergabepraxis zu verbessern

„Die CMA ist bestrebt, an der Seite unserer Partner zu arbeiten, um sicherzustellen, dass die Mikrofinanzierung in Kambodscha weiterhin den Bedürftigen zugute kommt. Wir sind uns der Herausforderungen bewusst, mit denen Kreditnehmer konfrontiert sind, und arbeiten aktiv an der Verbesserung der Kreditvergabepraxis und der Stärkung des Verbraucherschutzes. Unsere Bemühungen zielen darauf ab, die Kreditnehmer in die Lage zu versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig ihre Rechte zu wahren", sagte Dith Nita, Vorsitzende der CMA.

Die CMA befasst sich mit mehreren kritischen Fragen, unter anderem mit der Umsetzung verbesserter Kreditvergabestandards. In Zusammenarbeit mit der ABC und den Vereinten Nationen unterstützt das CMA Reformen, die sicherstellen sollen, dass die Kreditvergabe auf der Grundlage der Rückzahlungsfähigkeit des Kreditnehmers erfolgt und nicht nur auf der Grundlage von Sicherheiten. Eine wichtige Maßnahme ist das Verbot der Verwendung von indigenen kommunalen Landtiteln (ICLTs) als Sicherheiten, wodurch gefährdete Gemeinschaften vor dem Risiko des Landverlusts geschützt werden.

Darüber hinaus unterstützt die CMA den Ausbau des Financial Consumer Centre der Association of Banks in Cambodia (ABC), das Kreditnehmern Zugang zu Streitbeilegungsdiensten und verbesserten Schutzmaßnahmen bietet. Die CMA fördert auch Programme zur Vermittlung von Finanzwissen, insbesondere für Frauen und ländliche Gemeinden im Rahmen des Safe Community Finance Project, um Kreditnehmern zu helfen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen und das Risiko der Überschuldung zu verringern.

„Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir am Aufbau eines Finanzsektors, der integrativ ist und den schwächsten Bevölkerungsgruppen Kambodschas sinnvolle Möglichkeiten bietet. Unser Ziel ist es, den Kreditnehmern das nötige Rüstzeug für ihren finanziellen Erfolg zu geben und sie gleichzeitig vor finanziellen Risiken zu schützen", fügte Dith Nita hinzu.

Diese Bemühungen stehen im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs), insbesondere in den Bereichen Armutsbekämpfung, Gleichstellung der Geschlechter und finanzielle Eingliederung, und stellen sicher, dass der kambodschanische Mikrofinanzsektor ein starker Motor für Wirtschaftswachstum und Chancen bleibt.

Im weiteren Verlauf der Konsultation fordert die CMA alle Beteiligten - Investoren, politische Entscheidungsträger, Aufsichtsbehörden, die Zivilgesellschaft, Finanzinstitute und Entwicklungspartner - auf, gemeinsam an der Gestaltung des kambodschanischen Mikrofinanzsektors mitzuwirken. Durch gemeinsames Handeln können wir sicherstellen, dass gefährdete Bevölkerungsgruppen geschützt werden und dass die Mikrofinanzierung weiterhin allen Kambodschanern wirtschaftliche Möglichkeiten bietet.

Über CMA

Die Cambodia Microfinance Association (CMA) ist eine professionelle Organisation, die sich für die Förderung verantwortungsvoller und nachhaltiger Mikrofinanzierungspraktiken in Kambodscha einsetzt. Durch die Zusammenarbeit mit Finanzinstituten und Interessengruppen setzt sich die CMA für den Schutz der Rechte von Kreditnehmern und die Förderung eines integrativen Finanzsektors ein, der den Gemeinden im ganzen Land zugute kommt.

Kontakt: Cambodia Microfinance Association (CMA), Name: Tongngy Kaing, E-Mail: hoc@cma-network.org, Telefonnummer: +855 95 262 111

