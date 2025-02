Social Recruiting in der Handwerksbranche reicht nicht - Michael Bendl über die Erfolgsformel für langfristige Mitarbeitergewinnung (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Schemmerhofen (ots) - Wer als Handwerksbetrieb seine offenen Stellen besetzenwill, muss umdenken. Bei dieser Aufgabe steht ihnen Michael Bendl mit der BMDigital GmbH zur Seite: Als Experte für Mitarbeitergewinnung im Handwerk schaffter für seine Kunden eine Content-Strategie, die nicht nur kurzfristigePersonalengpässe deckt, sondern für einen andauernden Bewerberzufluss sorgt. WieHandwerksbetriebe sich digital optimal aufstellen, welche Prinzipien MichaelBendl verfolgt und wie Bewerber tatsächlich angezogen und begeistert werdenkönnen, erfahren Sie hier.Viele Unternehmen sehen den Fachkräftemangel als akutes Problem - und so wird erauch behandelt: Hier eine schnelle Social-Recruiting-Kampagne, dort eineWerbeaktion, die kurzfristig ein paar Bewerbungen bringt. Das eigentlicheProblem sitzt jedoch viel tiefer: Eine blasse, unattraktive oder gar unsichtbareArbeitgebermarke sorgt dafür, dass sich qualifizierte Fachkräfte gar nicht erstfür das Unternehmen interessieren. Gerade Handwerksbetriebe unterschätzen oft,wie essenziell es ist, ihre Social-Media-Kanäle lebendig zu halten, spannendeEinblicke in den Arbeitsalltag zu geben und eine echte Community aufzubauen.Ohne diese Grundlage verpufft jede noch so teure Recruiting-Kampagne im Nichts."Das alles erscheint den Handwerksbetrieben oft unheimlich mühsam - besonders,wenn kein eigenes Social-Media-Team vorhanden ist", erklärt Michael Bendl,Geschäftsführer der BM Digital GmbH. "Doch Fakt ist: Ohne langfristige Strategietrocknet der Bewerberfluss aus.""Mit der richtigen Content-Strategie und professioneller Unterstützung kannjeder Handwerksbetrieb unabhängig von seiner Auslastung einen stetigen undhochwertigen Bewerberzufluss aufbauen", so der Experte weiter. Mit der BMDigital GmbH hat Michael Bendl eine Anlaufstelle für Handwerksunternehmengeschaffen, die ihre Personalgewinnung nicht dem Zufall überlassen wollen. SeinErfolgsrezept: maßgeschneiderte Content-Strategien und gezielte Positionierung,die Handwerksbetriebe als attraktive Arbeitgeber sichtbar machen. Dabei bringtdie BM Digital GmbH tiefgehendes Branchenverständnis und einen praxisnahenAnsatz mit. Michael Bendl kennt die Herausforderungen des Handwerks schließlichaus erster Hand - und genau das macht den entscheidenden Unterschied. Statt aufkurzfristige Recruiting-Lösungen setzt er auf nachhaltige Strategien, die nichtnur Bewerbungen generieren, sondern gezielt hochqualifizierte Fachkräfteanziehen und langfristig binden. Im Mittelpunkt steht die individuelle Identitätjedes Betriebs: Die einzigartigen Stärken und Werte eines Unternehmens werdenherausgearbeitet und authentisch vermittelt - so, dass sich potenzielle Bewerber