WAHL 2025 Union fällt in Umfrage auf niedrigsten Wert seit 2023 Die Union hat nach den umstrittenen Abstimmungen der vergangenen Woche in einer Wahlumfrage an Zustimmung verloren und ist auf den niedrigsten Wert seit Oktober 2023 gefallen. Im RTL/ntv-"Trendbarometer" ermittelte das Meinungsforschungsinstitut …