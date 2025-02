Tocvan mit bevorstehendem Produktionsstart und starker PR bereits in aller Munde

Vollbild / Die Bohrungen beim Gran Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko, sind im vollen Gange. ( Quelle )

Die Bekanntheit von Tocvan Ventures Corp. nimmt kontinuierlich zu, während das Unternehmen bedeutende Fortschritte sowohl bei den laufenden Bohrprogrammen als auch bei der Vorbereitung der ersten Testmine erzielt. Ein neues Interview mit Stijn Schmitz aus den Niederlanden hat bereits innerhalb weniger Tage über 1.600 Aufrufe auf YouTube erreicht. Auch das erste Interview mit Triangle Investor erfreut sich großer Beliebtheit und wurde bislang 1.400 Mal angesehen. Ergänzend dazu liefert ein lesenswerter Artikel von Peter Epstein, der im Folgenden ins Deutsche übersetzt wurde, weitere wertvolle Einblicke.

Kernaussagen aus den Interviews:

• In den letzten 3,5 Jahren hat sich Tocvan intensiv auf Explorationsbohrungen konzentriert. Bisher wurden mehr als 26.000 Meter an Bohrungen durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf der Main Zone Lagerstätte des lediglich einen Quadratkilometer großen Pilar-Projekts lag. Diese Daten, sowie ein Teil der laufenden Bohrungen, bilden die Grundlage für die erste geplanten Ressourcenschätzung, die das wirtschaftliche Potenzial des Projekts verdeutlichen soll.

• Trotz der laufenden Bohrarbeiten, die voraussichtlich bis in den Sommer andauern werden, richtet sich der aktuelle Fokus des Unternehmens klar auf den Produktionsstart. In Mexiko gestaltet sich der Genehmigungsprozess für Minen vergleichsweise unkompliziert und schnell, was Tocvan einen strategischen Vorteil verschafft. Hinzu kommen die im internationalen Vergleich niedrigeren Produktionskosten, insbesondere im Vergleich zu Kanada und USA.

Testmine als strategischer Meilenstein:

• Die geplante Testmine mit einem Volumen von 50.000 Tonnen Erz soll nicht nur die Wirtschaftlichkeit und technische Machbarkeit des Projekts demonstrieren, sondern auch erste signifikante Einnahmen generieren. Der Hauptgrund für den zügigen Start der Testmine liegt in den effizienten Genehmigungsverfahren in Mexiko. Nach erfolgreichem Testbetrieb ist ein nahtloser Übergang in die kommerzielle Produktion vorgesehen.

• Ein weiterer wichtiger Aspekt der Testmine ist die Erzielung von Cashflow. Eine bereits durchgeführte Großprobe ("bulk sample") lieferte vielversprechende Ergebnisse mit durchschnittlich 1,9 g/t Gold im abgebauten Erz und 1,2 g/t Gold im extrahierten Erz. Sollten sich diese Gehalte bestätigen, könnte Tocvan rund 60 kg Gold extrahieren. Beim aktuellen Goldpreis von $2.800 USD pro Unze (entspricht ca. $90.670 USD pro Kilogramm) würden sich daraus Einnahmen von etwa $5,4 Mio. USD (entspricht rund $8 Mio. CAD) ergeben.

Strategische Ausrichtung: Wertschöpfung für Aktionäre

• Angesichts dieser positiven Perspektiven sieht Tocvan derzeit keinen Anlass, vorschnell Partnerschaften mit strategischen Investoren einzugehen oder das Projekt zu veräußern. Das Ziel des Unternehmens ist es, den Aktionärswert nachhaltig zu steigern. CEO Brodie Sutherland betont, dass der hohe Goldpreis in Kombination mit den Einnahmen aus der Testmine den wahren Wert des Pilar-Projekts deutlich besser zur Geltung bringen wird.

• Mit einem klaren Fokus auf effiziente Produktion, gezielte Bohrprogramme und einer starken strategischen Ausrichtung positioniert sich Tocvan Ventures Corp. als vielversprechender Akteur im mexikanischen Goldsektor.

Tocvan Ventures, auf Kurs für ein GROSSES 2025

Von Peter Epstein (MBA) auf www.epsteinresearch.com (freie Übersetzung aus dem Englischen)

Frohes Neues Jahr! Gold („Au“) und Silber („Ag“) sind mit einem Plus von 5% bzw. 6% im Januar und einem Plus von >36% im vergangenen Jahr gut ins neue Jahr gestartet! Tocvan Ventures (CSE: TOC) / (OTCQB: TCVNF) mit zwei Projekten in Sonora, Mexiko, bleibt eine Top-Idee.



Vollbild

Experten und Analysten stellen fest, dass Gold einen beeindruckenden Aufschwung erlebt, obwohl die US-Zinssätze hartnäckig hoch bleiben. Zentralbanken, angeführt von Polen, der Türkei, Indien und China, waren 2024 bedeutende Käufer. Eine meiner Lieblingsstatistiken zeigt jedoch, dass China pro Kopf nur 1/15 so viel Gold besitzt wie die USA und Indien nur 1/55.

Im Gegensatz zu Rohstoffen wie Lithium, Seltenerdmetallen, Nickel und Graphit, die China dominiert und manipulieren kann, hat es wenig Einfluss auf den Goldpreis, es sei denn, es kauft und treibt den Preis in die Höhe!

Ich bin optimistisch, was Gold angeht, aber noch optimistischer, was Silber angeht. Inzwischen wissen die Leser, dass die Silbernachfrage von Solarstromanlagen (insbesondere in China) einen erheblichen Teil des Silberangebots aufzehrt. Da der Preis für Solarmodule sinkt, wird erwartet, dass das Wachstum der Solarenergie robust bleibt.



Vollbild

Der Silbergehalt pro Modul sinkt aufgrund von Sparmaßnahmen, aber die starke Nachfrage dürfte in den kommenden Jahren anhalten. Das Verhältnis von Gold zu Silber, das langfristig bei durchschnittlich ca. 65:1 liegt, liegt derzeit bei 91:1. Im Mai 2024 lag es bei 73:1. Bei 80:1 würde der Silber-Preis $34,3/Unze betragen, und bei 73:1 würde Silber $37,6/Unze betragen.

Tocvan verfügt über zwei interessante Projekte in Sonora, aber sein Flaggschiff ist Gran Pilar. Grupo México, Newmont, Industrias Peñoles, BHP, Agnico, Freeport McMoRan, Fresnillo, Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals, Royal Gold, Alamos Gold, Coeur Mining, Equinox Gold, Hecla Mining, Fortuna Mining, Minera Alamos & Orla Mining haben Interessen in Sonora oder Mexiko.

Angesichts der zahlreichen Minen, Projekte und ehemaligen Produzenten in der Umgebung von Gran Pilar ist das Management optimistisch, dass eine mehrere Millionen Goldunzen umfassende Ressource abgegrenzt werden kann. Ein großer regionaler Produzent scheint dem zuzustimmen. Mit $2,1 Mio. CAD aus einer laufenden Privatplatzierung auf der Bank und dem Rest, der diesen Monat abgeschlossen wird, ist Tocvan auf dem besten Weg.



Vollbild

CEO Brodie Sutherland führt seit über einem Jahr Gespräche mit mindestens einem großen regionalen Akteur über eine strategische Partnerschaft. Ein führender Produzent verbrachte mehrere Monate vor Ort mit der Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung. Das Management führt Gespräche mit anderen Akteuren, und das Interesse an dem Unternehmen ist groß.

Im November wurden Hunderte von Bodenprobenergebnissen aus dem südlichen Teil des zu 100% unternehmenseigenen Gran Pilar Projekts bekanntgegeben. Von 541 Proben enthielten 62 (11,5%) über 0,1 g/t Gold. Proben >0,02 g/t Gold gelten als anomal und sind einer weiteren Untersuchung wert. Diese Proben weisen auf Bohrziele hin, und Tocvan führt derzeit Bohrungen durch.

Am 22. Januar gab das Management weitere Probenanalysen bekannt, die weiterhin starke Bohrziele generieren. Insgesamt wurden 188 Gesteinsproben und 9 ergänzende Bodenproben aus dem südlichen Block des zu 100% kontrollierten Expansionsgebiets analysiert. Es wurden 4 neue Zielgebiete identifiziert, die sich über eine Fläche von 1,8 x 1 km erstrecken.



Vollbild

Weitere 2,1 x 1,4 km im Osten wurden nicht beprobt. 5 Kilometer nördlich in einem Gebiet, das als North Alteration Zone bezeichnet wird, deuten geochemische Probenahmen, Alterationskartierungen und die Interpretation von Satellitendaten auf ein separates, großflächiges (3,2 x 1,5 km) epithermales Ziel hin.

Die Kernbohrungen in der Main Zone werden fortgesetzt, wo 4 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von über 408 Metern abgeschlossen wurden. Ziel dieses Programms ist die Erstellung eines robusteren geologischen Modells. Jedes abgeschlossene Bohrloch hat erfolgreich Lithologien und Strukturen durchschnitten, die bekanntermaßen eine Au/Ag-Mineralisierung beherbergen und bei der Modellierung helfen werden.

Hinweis: Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich hierbei um visuelle Hinweise handelt und die Untersuchungsergebnisse zur Quantifizierung der Gehalte noch ausstehen.



Vollbild

CEO Sutherland kommentierte:

"Die Ergebnisse der Oberflächenuntersuchungen ergänzen unsere Liste der Ziele im gesamten südlichen Block und haben ermutigende Ergebnisse auf einer großen Fläche erbracht, die sich über zwei Kilometer östlich und 900 Meter nördlich unserer Hauptzone erstreckt. Was uns an diesen Zielen begeistert, ist die Tatsache, dass in unserer Main Zone historische Probenahmen ähnliche Ergebnisse lieferten, wo es eine beträchtliche Freilegung über Straßeneinschnitte und Gräben hinweg gibt. Hier im Expansionsgebiet sehen wir nur natürlich exponierte Abschnitte direkt unter der Erdoberfläche, die wir in diesem Jahr durch Grabungen und Bohrungen weiter vorantreiben wollen.

Ein Großteil des südlichen Gebiets ist jetzt über Straßen zugänglich, was die Erschließung des Gebiets beschleunigt. Da uns der Südblock in Atem gehalten hat, haben wir noch nicht damit begonnen, Proben zu entnehmen und das Potenzial des Nordblocks zu bewerten. Erste Erkundungsproben haben ein erhebliches Potenzial für ein großflächiges epithermales System gezeigt, das unserer Meinung nach von dem System getrennt ist, das im Süden in der Nähe unserer Hauptzone beobachtet wird. Feldbeobachtungen lassen uns vermuten, dass die beiden Gebiete das Potenzial für zwei getrennte mineralisierte Systeme im gesamten Projektgebiet darstellen, was das Ressourcenpotenzial erheblich erweitert."

Beste Bodenproben aus der südlichen Zone...



Vollbild

Wichtig ist, dass das Management davon ausgeht, dass diese Bodenproben den mineralisierten Fußabdruck auf über 3 km² des 22 km² großen Gran Pillar Projektgebiets verdreifachen. Ein erstes Programm mit 9 Kernbohrlöchern (1.200 Meter) ist in Zusammenarbeit mit dem Teil-JV-Partner Colibri Resources in vollem Gange.

Tocvan & Colibri besitzen eine Beteiligung von 51/49% an dem 105 Hektar großen Gebiet, das die Main Zone von Pilar enthält. Die Bohrungen konzentrieren sich auf das JV-Gebiet in der Main Zone, um das für die Ressourcenschätzung erforderliche geologische Modell weiterzuentwickeln.

4 RC-Bohrlöcher wurden abgeschlossen, die Ergebnisse werden in den nächsten Wochen erwartet. Mehrere Trends, die sich in das zu 100% kontrollierte Erweiterungsgebiet (über 2.100 Hektar) erstrecken, werden erstmals getestet, wodurch die bekannte Grenze der Mineralisierung erweitert wird.

Die Bohrungen sollen das ganze Jahr über fortgesetzt werden. Eine erste Mineralressourcenschätzung ist für das 2. Quartal 2025 geplant, wird sich jedoch auf einen winzigen Teil, weniger als 3% (nur die Main Zone), des gesamten Landpakets beziehen.

Gran Pilar-Bohrhöhepunkte:

Zu den 2024 RC-Bohrhöhepunkten gehören (alle Längen sind Bohrmächtigkeiten):

-- 42,7 m mit 1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 10,9 g/t;

-- 56,4 m mit 1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 14,7 g/t;

-- 16,8 m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag.

Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamantbohrungen 2022 gehören:

-- 116,9 m mit 1,2 g/t Au, inkl. 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag;

-- 108,9 m mit 0,8 g/t Au, inkl. 9,4 m mit 7,6 g/t Au;

-- 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, inkl. 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag.

Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen der Phase II 2021 gehören:

-- 47,7 m mit 0,7 g/t Au, inkl. 3 m mit 5,6 g/t Au

-- 39,7 m mit 1 g/t Au, inkl. 1,5 m mit 14,6 g/t Au;

Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen der Phase I 2020 gehören (alle Längen sind gebohrte Mächtigkeiten):

-- 94,6 m mit 1,6 g/t Au, inkl. 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag;

-- 41,2 m mit 1,1 g/t Au, inkl. 3,1 m mit 6 g/t Au;

-- 24,4 m mit 2,5 g/t Au + 73 g/t Ag, (3,3 g/t Au-Äquivalent)

----- inkl. 1,5 m mit 33,4 g/t Au + 1.090 g/t Ag, (45,7 g/t Au-Äquivalent)

15.000 m historische Kern- und RC-Bohrungen. Zu den Highlights gehören:

-- 61 m mit 0,8 g/t Au;

-- 21 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag;

-- 13 m mit 9,6 g/t Au;

-- 9 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag.

Zusammenfassung der Pilar-Großprobe:

-- 62% Goldgewinnung über einen Laugungszeitraum von 46 Tagen;

-- Gehalt im Fördererz: 1,9 g/t Au + 7 g/t Ag; Gehalt im gewonnenen Erz: 1,2 g/t Au + 3 g/t Ag;

-- Die Sammelprobe enthielt nur den groben Materialanteil (plus-3/4-Zoll bis plus-1/8-Zoll);´

-- Der feine Anteil (minus-1/8-Zoll) deutet auf eine schnelle Gewinnung mit bewegter Laugung hin:

-- Der Agitated-Bottle-Roll-Test ergab eine schnelle/hohe Ausbeute: 80% Ausbeute Au + 94% Ag nach einer schnellen 24-stündigen Verweilzeit.

Zusätzliche metallurgische Studien:

-- Die Schwerkraftausbeute mit bewegter Laugung ergab 5 zusammengesetzte Proben;

-- 95 bis 99% Gewinnung von Au;

-- 73 bis 97% Gewinnung von Ag;

-- Einschließlich der Gewinnung von 99% Au + 73% Ag aus einem Bohrkernverbund in 120 m Tiefe.

Die Geschäftsführung entwirft eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie für eine Pilotanlage, die ein Testminenszenario von bis zu 50.000 Tonnen untermauern soll. Zeitpläne und Budgets werden mit dem Ziel erstellt, in diesem Quartal zu starten.

Das Jahr 2025 wird für Tocvan Ventures ein Wendepunkt sein. Ja, solche Aussagen hört man oft, aber Tocvan hat strategisches Investoreninteresse, das dabei helfen könnte, das weitgehend unerforschte Gran Pilar durch umfangreiche Explorationsfinanzierung zu erschließen. Außerdem läuft eine Testabbau-Initiative als Machbarkeitsnachweis, die in der zweiten Jahreshälfte aufschlussreiche Ergebnisse liefern soll.

Obwohl sich Tocvan noch in der Anfangsphase befindet, heben sich die Pläne des Managements für den Testabbau deutlich von denen anderer Unternehmen in der Anfangsphase ab. Mexiko ist nach wie vor ein großartiger Standort für Au/Ag, und Sonora ist eine besonders gute Gerichtsbarkeit. Der Peso, der bisher ein Gegenwind war, hat sich seit letztem Sommer gegenüber dem USD um 15% abgeschwächt.



Vollbild

Dutzende viel größere Au/Ag-Unternehmen, von denen viele oben aufgeführt sind, sollten sich für die diesjährigen Entwicklungen bei Gran Pilar interessieren. Die Produzenten müssen ihre Produktionspipelines erweitern. Gran Pilar könnte mitten in einem robusten Edelmetall-Bullenmarkt Millionen Goldunzen hinzufügen.

Rockstone Fazit: All diese aufgeführten Punkte ebnen Tocvan in 2025 den Weg zu neuen Höhen.

Offenlegung: Der Inhalt dieses Artikels dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die Leser verstehen und stimmen zu, dass nichts von dem, was hierin von Peter Epstein von Epstein Research [ER], (zusammen [ER]) über Tocvan Ventures enthalten ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kommentare, Meinungen, Ansichten, Annahmen, berichtete Fakten, Berechnungen usw., nicht als implizite oder explizite Anlageberatung zu betrachten ist. Nichts in diesem Dokument stellt eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. [ER] ist unter keinen Umständen für Anlageentscheidungen des Lesers verantwortlich. [ER] war nie und ist derzeit kein registrierter oder lizenzierter Finanzberater oder Broker/Händler, Anlageberater, Börsenmakler, Händler, Vermögensverwalter, Compliance- oder Rechtsbeauftragter und führt keine Marktmachertätigkeiten aus. [ER] ist nicht direkt bei einem Unternehmen, einer Gruppe, einer Organisation, einer Partei oder einer Person angestellt. Die Aktien von Tocvan Ventures sind hochspekulativ und nicht für alle Anleger geeignet. Die Leser verstehen und stimmen zu, dass Investitionen in Small-Cap-Aktien zu einem 100-prozentigen Verlust der investierten Mittel führen können. Es wird davon ausgegangen und von den Lesern vereinbart, dass sie sich vor Investitionsentscheidungen mit ihren eigenen lizenzierten oder registrierten Finanzberatern beraten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels war Tocvan Ventures ein Werbekunde auf [ER] und Peter Epstein besaß Aktien des Unternehmens, die er auf dem freien Markt erworben hatte. Die Leser verstehen und stimmen zu, dass sie über das Lesen dieses Artikels hinaus eine sorgfältige Prüfung durchführen müssen. Der Autor ist zwar der Ansicht, dass er Unternehmen, die aus irgendeinem Grund unattraktive Investitionsmöglichkeiten darstellen, sorgfältig ausfiltert, kann jedoch nicht garantieren, dass seine Bemühungen erfolgreich sein werden (oder waren). [ER] ist nicht verantwortlich für wahrgenommene oder tatsächliche Fehler, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kommentare, Meinungen, Ansichten, Annahmen oder gemeldete Fakten.

Quelle: https://epsteinresearch.com/2025/01/23/tocvan/

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 56.687.697

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,48 CAD (03.02.2025)

Marktkapitalisierung: $28 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,309 EUR (03.02.2025)

Marktkapitalisierung: €17 Mio. EUR

Rockstone Disclaimer: Bei dem Text und der zitierten Pressemitteilung handelt sich um freie Übersetzungen aus dem Englischen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitiert, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.