Jubiläumsjahr mit Fairness-Momenten feiern / Events und Termine für die Berichterstattung der Medien (FOTO)

Wuppertal (ots) - Seit 50 Jahren setzt sich das Fair Handelsunternehmen GEPA für

mehr Gerechtigkeit und nachhaltige Chancen für ihre Handelspartner im Globalen

Süden ein. Unter dem Motto "50 Jahre GEPA - Taste a fair world!" feiert die

Pionierin des Fairen Handels 2025 ihr Jubiläumsjahr mit zahlreichen

Veranstaltungen, Fairness-Momenten und Meilensteinen. Gemeinsam mit Weltläden,

Handelspartnern im Globalen Süden, Kooperationspartner*innen in Politik,

Zivilgesellschaft und Wirtschaft/Handel sowie allen Engagierten und

Verbraucher*innen dient der 50. Geburtstag als Anlass, um den Fairen Handel

weiter zu stärken und das Ziel einer gerechteren Welt gerade jetzt in die

Zukunft zu tragen.



Auftakt in Wuppertal: Besuch der BundesentwicklungsministerinDen Start ins Jubiläumsjahr gab es bereits am 7. Januar 2025 mitBundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, die mit dem BundestagsabgeordnetenHelge Lindh (SPD) die GEPA-Zentrale in Wuppertal besucht hat. Hier finden Sieunsere Meldung dazu: http://www.gepa.de/svenja-schulzeMessepräsenz und BrancheneventsDie GEPA wird bei wichtigen Fachmessen vertreten sein, zum Beispiel:Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel BIOFACH(11.-14. Februar, Nürnberg):- Fototermin : Am Donnerstag, 13. Februar von 10:30 bis 11:30 Uhr findet einFoto- und Videotermin an der GEPA-Kaffeebar auf der Naturland-Fläche imEingangsbereich Halle 7A, Stand-Nr.: 7A/242 statt.- GEPA-Geschäftsführer Marke und Vertrieb, Peter Schaumberger, wird vor Ortsein. Außerdem gratulieren Handelspartner aus dem Globalen Süden und weitereKooperationspartner*innen.INTERNORGA, internationale Leitmesse für den Außer-Haus-Markt (14.-18. März,Hamburg):- Die GEPA ist mit Stand und Kaffeebar sowie ihrer Abteilung Außer-Haus-Servicevertreten: Stand A4.110 .Jubiläumsfest und Dank für Weltläden 4. April 2025Als Dank für das Engagement der Ehrenamtlichen in den Weltläden veranstaltet dieGEPA ein Jubiläumsfest im GEPA-Store in Wuppertal für geladene Weltläden am 4.April 2025. Auch hier sind Medienvertreter*innen herzlich willkommen.Deutscher Evangelischer Kirchentag 30. April bis 4. Mai in HannoverUnter dem Motto: "Mutig - stark - beherzt" steht der 39. Deutsche EvangelischeKirchentag. Die GEPA ist offizielle Partnerin des Kirchentages und am Stand6-D03 sowie im Gläsernen Restaurant und der Lounge vertreten.Jahrespressekonferenz zu 50 Jahre GEPA am 13. Mai 2025