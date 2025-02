Dr. Amit Kumar, Chairman & CEO von Anixa Biosciences, spricht in einem Interview in „H-Town Live“ des TV-Senders CW39 über die Zukunft der Brustkrebsvorsorge

SAN JOSE, Kalifornien, 4. Februar 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa, in der Sendung „H-Town Live“ des TV-Senders CW39 zu einem Interview eingeladen wurde, in dem er die revolutionären Maßnahmen des Unternehmens auf dem Gebiet der Brustkrebsvorsorge erläuterte.

Während des Interviews wies Dr. Kumar auf Anixas bahnbrechende Forschung an einem neuartigen Impfstoff gegen Brustkrebs hin, der zusammen mit der Cleveland Clinic entwickelt wird. Der Impfstoff, der derzeit die Phase der klinischen Studien durchläuft, soll vor der Erkrankung an dreifach negativem Brustkrebs (TNBC), schützen. TNBC ist die aggressivste und am schwersten zu behandelnde Form dieser Erkrankung. Der Impfstoff zielt auf ein ganz spezifisches Protein ab, das in TNBC-Zellen vorkommt, im normalen Brustgewebe jedoch nicht vorhanden ist. Er soll das Immunsystem dazu anregen, Krebszellen zu erkennen und zu eliminieren, bevor sie sich zu einer ausgewachsenen Tumormasse entwickeln können.

„Es ist uns ein großes Anliegen, wissenschaftliche Entdeckungen zu fördern, mit denen wir unsere Herangehensweise an Brustkrebs grundlegend verändern können“, erklärte Dr. Kumar während des Interviews. „Unser Impfstoff zielt darauf ab, die Krankheit zu verhindern, bevor sie ausbricht, damit wir in Zukunft nach Möglichkeit keine invasiven Behandlungen wie Chemotherapie und Operationen mehr brauchen.“

Im Gespräch wurde auch der weitreichende Einfluss von Anixas Forschung auf das Fachgebiet der Onkologie insgesamt erläutert und auf die Wichtigkeit ständiger Innovationen im Bereich der Krebsvorsorge hingewiesen.

Das ganze Interview mit Dr. Amit Kumar in „H-Town Live“ sehen Sie unter https://www.youtube.com/watch?v=b8r5mJsJn74.

Weitere Informationen über Anixa Biosciences und seine laufenden klinischen Studien finden Sie unter www.anixa.com.

