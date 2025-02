Seite 2 ► Seite 1 von 3

Langenfeld (ots) - Familienstiftungen gelten seit Jahrzehnten als ein bewährtesMittel zur Vermögenssicherung und Nachfolgeplanung. In Zeiten wachsenderwirtschaftlicher Unsicherheiten haben sie jedoch an neuer Bedeutung gewonnen -besonders bei Unternehmensverkäufen. Sie schaffen die Grundlage, um Wertelangfristig zu sichern und wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu fördern. WarumFamilienstiftungen die Art und Weise verändern, wie Unternehmensverkäufeumgesetzt werden, erfahren Sie hier.Viele Familienunternehmen stehen irgendwann vor der Frage, wie sie ihreNachfolge regeln oder ob ein Verkauf notwendig wird. Diese Entscheidung istselten einfach, denn sie berührt meist nicht nur finanzielle, sondern auchemotionale und ideologische Aspekte. In diesem Zusammenhang könnenFamilienstiftungen eine mögliche Lösung bieten, um unterschiedliche Interessenauszubalancieren - und gleichzeitig sowohl familiäre als auch wirtschaftlicheZiele zu wahren. "Anders als bei Kapitalgesellschaften gibt es bei einerFamilienstiftung keine Gesellschafter oder Aktionäre", erklärt StiftungsexperteSascha Drache. "Stattdessen orientiert sich alles am Willen des Stifters, der inder Satzung festgelegt ist. Das garantiert nicht nur die Unabhängigkeit voneinzelnen Familienmitgliedern, sondern stellt auch sicher, dass sowohl dasFamilienvermögen als auch die Unternehmensinteressen langfristig geschütztsind.""Im Kontext eines Unternehmensverkaufs erweist sich die Familienstiftung alsstrategisches Instrument von besonderer Relevanz", fährt der Experte fürStiftungsrecht fort. "Nicht nur kombiniert sie professionelleVermögensverwaltung mit steuerlicher Optimierung, sie ermöglicht auch flexibleTransaktionsstrukturen bei gleichzeitiger Wahrung der Familieninteressen. Damitschafft sie einen stabilen Rahmen für komplexe Entscheidungsprozesse undstrategische Unternehmenstransaktionen." Sascha Drache, auch bekannt als derdeutsche "Stiftungspapst", gilt seit vielen Jahren als führender Experte imdeutschen Stiftungsrecht. Mit seiner spezialisierten Beratung in SachenStiftungsgründung richtet er sich vor allem an den Mittelstand. Dabei begleiteter seine Klienten durch den gesamten Gründungsprozess, um sicherzustellen, dassihre Stiftungen auf einem soliden Fundament basieren, sodass der Aufbau und derSchutz des Vermögens langfristig gesichert sind.Herausforderungen beim Verkauf eines FamilienunternehmensDer Verkauf eines Familienunternehmens stellt die Beteiligten in aller Regel voreine Vielzahl an Herausforderungen, die weit über rein wirtschaftliche Aspektehinausgehen. Nicht nur wird die Entscheidungsfindung oft durch sich ändernde