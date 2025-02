ReSound stellt weltweit kleinstes KI-Hörsystem vor / Größter Launch der ReSound-Geschichte bringt zwei neue Produktfamilien

Münster/Ballerup (DK) (ots) - GN Hearing kündigt heute für die Marke ReSound die

Markteinführung von zwei neuen Produktfamilien an. Mit ReSound Vivia präsentiert

der Hersteller das weltweit kleinste Hörsystem mit Künstlicher Intelligenz (KI).

Darüber hinaus stellt GN Hearing mit ReSound Savi eine Essentials-Familie mit

Bluetooth® Low Energy (LE) Audio und Auracast(TM) Broadcast Audio vor. Beim

größten Produktlaunch der ReSound-Geschichte werden insgesamt fünf Bauformen und

sieben Technikstufen eingeführt.



Ein neuer, zusätzlicher Deep Neural Network (DNN) Chip macht das Hörsystem

ReSound Vivia zur weltweit besten Lösung für das Verstehen im Lärm.(1-4) Den

Entwicklern von ReSound ist es gelungen, den zusätzlichen Chip in die kleinste

RIE-Bauform des Marktes zu integrieren ohne Kompromisse bei der Akku-Laufzeit

eingehen zu müssen. Mit einer Akkuladung bietet das microRIE-Modell bis zu 30

Stunden Nutzungsdauer. Selbst bei Kombination von KI-Funktion und Streaming bei

typischer Nutzung wird eine Akku-Laufzeit von 20 Stunden erreicht.





ReSound Vivia steht für einen menschlichen Ansatz der KI. Die FunktionIntelligent Focus ermöglicht es, den Gesprächspartner vor sich auch im Lärm ohneAnstrengung zu verstehen. Selbst in schwierigen Situationen, etwa in lautenRestaurants oder in Räumen mit vielen Menschen, sorgt die neue Technologie fürein natürliches und müheloses Hörerlebnis.DNN-gestützte Lösung ist bis zu 17-mal effizienter: weltweit beste Hörerlebnissein lauten Umgebungen(1)Die DNN-gestützte Lösung ist bis zu 17-mal effizienter als andere führendeHörlösungen mit Direktionalität und DNN-Rauschunterdrückung. Dies führt zu einerdeutlichen Verbesserung des Sprachverstehens. Das DNN wurde mit 13,5 Millionengesprochenen Sätzen in verschiedenen Sprachen und mit unterschiedlichemStimmeinsatz auf 3,9 Millionen abgestimmte Klangparameter trainiert. Es kann 4,9Billionen Operationen pro Tag durchführen, um Sprache zu erkennen undHintergrundgeräusche zu reduzieren.Studien zeigen, dass ReSound Vivia das weltweit beste Hörerlebnis in lautenUmgebungen bietet: Beim Vergleich mit anderen KI-Hörlösungen erreichen 64Prozent der Nutzer ein besseres Hörerlebnis in lauten Umgebungen; sie könnenUnterhaltungen dadurch entspannter folgen und besser verstehen.(1)"Mit ReSound Vivia haben wir grundlegend neu definiert, wie künstlicheIntelligenz das Hörerlebnis verbessern kann", so Rabea Westphal, LeiterinProduktmanagement bei GN Hearing für Deutschland, Österreich und die Schweiz."Unser einzigartiger Intelligent Focus unterstützt die natürlicheKlangwahrnehmung. Mittels KI kann das Hörsystem Signale anhand der Blickrichtung