BARCLAYS stuft RECKITT auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Reckitt von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 5530 auf 5360 Pence gesenkt. Die Aktien des Konsumgüterkonzerns seien nicht so günstig, wie es den Anschein habe, schrieb Analyst Iain Simpson in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Der strategisch notwendige Portfoliowandel werde wohl bis 2027 Ergebnissteigerungen verhindern. Und auf Basis der Schätzungen für 2027 nach dem Umbau liege das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Augenhöhe mit anderen Branchengrößen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 22:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 63,06EUR auf Tradegate (04. Februar 2025, 14:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Iain Simpson

Analysiertes Unternehmen: RECKITT

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 53,6

Kursziel alt: 55,3

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m