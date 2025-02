Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg unterzeichnet ersten Vermarktungsvertrag mit der Landesgesellschaft IAG (FOTO)

Grevesmühlen, Selmsdorf (ots) - Ein bedeutender Meilenstein für die

Wirtschaftsentwicklung im Landkreis Nordwestmecklenburg: Im Januar

unterzeichnete die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH

(WFG) ihren ersten Kooperationsvertrag zur Vermarktung von Gewerbeflächen von

regionalen Partnern. Grundlage dafür ist eine Änderung des

Gesellschaftsvertrages, die der Kreistag am 21. März vergangenen Jahres

beschlossen hat. Dadurch kann die WFG nun als Makler für Industrie- und

Gewerbeflächen agieren.



Der erste Vertrag wurde mit der Landesgesellschaft IAG - Ihlenberger

Abfallentsorgungsgesellschaft mbH geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist die

Vermarktung eines 9 Hektar großen nachhaltigen Gewerbegebietes

(GI-Fläche/Sondergebiet nach § 11 BauNVO) als Teil des Kompetenzzentrums am

Ihlenberg (KaI). Der Gewerbepark bietet Unternehmen attraktive Standortvorteile:

Gewerbetreibende können vor Ort produzierten grünen Strom und Wärme nutzen - ein

entscheidender Faktor angesichts der aktuellen Energiepreise. Besonders

attraktiv ist eine Ansiedlung auch, weil durch die Langzeitverpachtung hohe

Investitionskosten für Grunderwerb entfallen. Außerdem kann das neue

IAG-Hauptgebäude, welches Raum für Büroflächen, Gemeinschaftsräume und eine

Kantine bietet, mitgenutzt werden. Die Wände und Fassaden des Bürogebäudes

bestehen überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen. Darüber hinaus bietet die

IAG ein interessantes Dienstleistungs-Portfolio an Serviceleistungen an. Das

spart insgesamt Kosten in der Planungs-, Bau- und Betriebsphase.









Die Kooperationsverträge zur Flächenvermarktung stellen für die WFG einen

bedeutenden neuen Baustein dar. "Mit dieser Möglichkeit erweitern wir unser

Serviceangebot und schaffen gleichzeitig eine zusätzliche Finanzierungsgrundlage

für die Wirtschaftsförderung", erklärt Tino Schomann, Landrat des Landkreises

Nordwestmecklenburg und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der WFG. Dies

gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund an Bedeutung, weil die von der WFG

selbst gehaltenen Industrie- und Gewerbeflächen in Upahl bald vollständig

veräußert sein werden.



Selmsdorf: Attraktiver Standort für Unternehmen mit besonders vorteilhaften

Ansiedlungsbedingungen



Das Kompetenzzentrum für Energie und Umwelttechnik am Ihlenberg bietet nicht nur

nachhaltige Energieversorgung, sondern auch durch die strategisch günstige Lage

großes Fachkräftepotenzial, modernste Infrastruktur und finanzielle

Beteiligungsangebote für innovative Projekte der Kreislaufwirtschaft. Die

Erschließungsarbeiten sollen planmäßig bis Herbst abgeschlossen sein, so dass

interessierte Unternehmen voraussichtlich bereits im vierten Quartal dieses

Jahres erste Projekte umsetzen können.



"Unser Ziel ist es, den Landkreis Nordwestmecklenburg mit seinen

Standortvorteilen bei Unternehmen und Immobilienentwicklern zu positionieren.

Die Nutzung von grüner Energie und die Kooperation mit der IAG unterstreichen

unseren Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation", ergänzt Martin Kopp,

Geschäftsführer der WFG.



Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH (WFG) ist eine

Gesellschaft des Landkreises Nordwestmecklenburg. Sie unterstützt Unternehmen

bei Ansiedlungen, begleitet Investitionsprojekte, organisiert das

Standortmarketing. Das Team der WFG unterstützt Firmen vor Ort zum Beispiel über

Fördermittelberatungen zu wachsen und wettbewerbsfähig zu bleiben.



