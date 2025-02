Verdi bestreikt Briefzentren der Post

In Briefzentren werden die Sendungen sortiert und an Zustellstützpunkte weitergeleitet, wo Postboten die Briefe mitnehmen und dann ausliefern. In der vergangenen Woche hatte Verdi bereits an drei Tagen andere Standorte der zum Logistiker DHL gehörenden Post bestreikt.

BERLIN (dpa-AFX) - Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post macht die Gewerkschaft Verdi mit Warnstreiks Druck auf die Arbeitgeber. Die Beschäftigten in bundesweit ausgewählten Briefzentren seien am Dienstag zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, teilte Verdi in Berlin mit. Es geht etwa um Briefzentren in Heilbronn, Mannheim, Freiburg und Offenburg (Baden-Württemberg) sowie in Köln, Bonn, Hagen und Siegen (NRW).

Die Deutsche Post sprach zunächst von einer "eher niedrigen" Beteiligung an dem Ausstand, etwa 450 Beschäftigte an 21 Briefzentren hätten mitgemacht. Bundesweit hat die Post 21.600 Beschäftigte an 82 Briefzentren.

Wohl nur eine niedrige einstellige Prozentzahl der Briefe bleibe streikbedingt zunächst liegen und werde nicht wie vorgesehen an die Zustellstützpunkte weitergeleitet - diese Menge fehlt am Mittwoch zum Austragen. Schon am Dienstag blieb wegen des Warnstreiks kein Briefkasten leer, das wird vermutlich am Mittwoch folgen. Auf die Bundestags-Briefwahl haben die Warnstreiks nach Einschätzung einer Firmensprecherin bislang keine Auswirkungen.

Verdi fordert kräftige Lohnerhöhung



Die Gewerkschaft fordert ein Entgeltplus von sieben Prozent für die rund 170.000 Tarifbeschäftigten der Post in Deutschland. Außerdem sollen sie drei Extra-Urlaubstage bekommen. Wer Verdi-Mitglied ist, soll sogar vier zusätzliche Urlaubstage bekommen. Ihre Forderung begründet die Gewerkschaft mit dem verteuerten Alltag und der gestiegenen Arbeitsbelastung, die mehr Freizeit und damit auch mehr Erholung erforderlich mache.

Der Post gehen die Forderungen zu weit, sie fordert eine wirtschaftlich tragfähige Tariferhöhung. Dabei verweist das Unternehmen auf die im Digitalzeitalter schrumpfenden Briefmengen und den hohen Investitionsbedarf. Der Spielraum für Lohnerhöhungen sei "sehr gering", hieß es vom Unternehmen. Die Post kündigte an, in der nächsten, am 12. Februar startenden Tarifrunde ein Angebot vorzulegen.

"Statt darauf zu beharren, dass die Forderungen nicht finanzierbar sind, sollten die Arbeitgeber lieber genau zuhören", sagte Gewerkschafter Thomas Großstück. "Die Beschäftigten wissen am besten, wie man die Arbeit entlastender und damit auch attraktiver gestalten kann und was faire Bezahlung bedeutet."

Die Post-Sprecherin nannte den Warnstreik an den Briefzentren "nicht nachvollziehbar". Man strebe weiterhin eine Lösung am Verhandlungstisch an, die die Interessen der Mitarbeitenden berücksichtige und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sichere. "Das sollte auch im Interesse der Arbeitnehmerseite sein", so die Firmensprecherin./wdw/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 34,34 auf Tradegate (04. Februar 2025, 14:50 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -4,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,17 %. Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 41,29 Mrd.. DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +4,65 %/+42,44 % bedeutet.