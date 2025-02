Hedgefonds shorten alles außer Immobilen: US-Aktien vor Pullback, warnt JPMorgan

Globale Hedgefonds haben sich laut Goldman Sachs in der vergangenen Woche massiv von Aktien getrennt und auf fallende Kurse gewettet, bevor US-Präsident Donald Trump neue Zölle auf Kanada und Mexiko ankündigte. Diese Maßnahmen lösten einen weltweiten Ausverkauf an den Börsen aus, bevor sie zunächst pausiert wurden. Am Dienstag reagierte China mit Gegenzöllen auf die von Trumps verhängten zusätzlichen Zölle von 10 Prozent auf chinesische Importe.

Tipp aus der Redaktion: DAX: Nach den Hochs die Korrektur? In unserem kostenlosen Spezialreport zeigen wir Ihnen Strategien und Ideen auf, wie Sie sich gegen mögliche Kursverluste mit Instrumenten wie Optionsscheinen oder Zertifikaten schützen können. Hier anfordern!