Kann die Switch 2 Nintendo wieder nach vorne bringen?

Nintendo hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr drastisch gesenkt, nachdem Umsatz und Gewinn im wichtigen Weihnachtsquartal eingebrochen sind. Die schwachen Zahlen bestätigen, was Analysten bereits befürchtet hatten: Die Nintendo Switch verliert nach fast acht Jahren auf dem Markt zunehmend an Zugkraft.

Nintendo rechnet nun mit einem operativen Gewinn von 280 Milliarden Yen (ca. 1,8 Milliarden US-Dollar) für das Geschäftsjahr bis März – ein Rückgang um mehr als 20 Prozent im Vergleich zur vorherigen Prognose. Auch die Verkaufserwartungen für die Switch wurden gesenkt: Statt 12,5 Millionen Konsolen sollen nur noch 11 Millionen Einheiten über die Ladentheke gehen.

Die Finanzkennzahlen für das Quartal bis Dezember verdeutlichen das Problem: Der Umsatz lag mit 432,9 Milliarden Yen (ca. 2,8 Milliarden US-Dollar) deutlich unter den Erwartungen von 498,2 Milliarden Yen. Auch der operative Gewinn enttäuschte mit 126,1 Milliarden Yen, während Analysten mit 161,2 Milliarden Yen gerechnet hatten. Der Nettogewinn fiel im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 128,5 Milliarden Yen, was die nachlassende Verkaufsdynamik der Nintendo Switch weiter unterstreicht.

"Diese Zahlen sind ernüchternd", sagt Branchenanalyst Serkan Toto. "Die Switch hatte eine fantastische Laufzeit, aber es wird höchste Zeit für einen Nachfolger."

Switch 2 als Hoffnungsträger

Trotz der enttäuschenden Ergebnisse halten Anleger an Nintendo fest – dank der bevorstehenden Einführung der Switch 2. Die Konsole soll laut Unternehmensangaben 2025 erscheinen, und erste Enthüllungen sind für den April geplant.

Das Potenzial ist enorm: Seit dem Launch 2017 wurden über 150 Millionen Switch-Konsolen verkauft, mit einem Software-Absatz von mehr als 1,3 Milliarden Spielen. Die neue Switch 2 wird abwärtskompatibel sein, was bedeutet, dass bestehende Switch-Spiele auch auf dem neuen Gerät laufen werden.

Herausforderung: Den Übergang meistern

Experten warnen jedoch, dass Nintendo eine heikle Balance finden muss. "Der Erfolg der Switch ist ein zweischneidiges Schwert", sagt George Jijiashvili, Analyst bei Omdia. "Einerseits gibt es eine riesige Nutzerbasis, die potenziell auf die neue Konsole umsteigen könnte. Andererseits muss Nintendo sicherstellen, dass bestehende Switch-Besitzer nicht das Gefühl haben, zurückgelassen zu werden."

Laut Omdia-Prognosen könnte Nintendo in der ersten Jahreshälfte 2025 14,7 Millionen Einheiten der Switch 2 verkaufen. Doch Analysten betonen, dass es schwierig wird, den Hype des Originals zu übertreffen.

Strategie bis zum Launch: Spiele und Marketing

Um die verbleibende Zeit bis zur Markteinführung der neuen Konsole zu überbrücken, setzt Nintendo auf exklusive Titel und Marketing-Kampagnen. Die Erfolge von "The Legend of Zelda", "Pokémon", "Animal Crossing" und "Super Mario" haben in den letzten Jahren das Wachstum gestützt – ein ähnlicher Kurs wird für die Switch 2 erwartet.

Zusätzlich plant das Unternehmen weltweite Hands-on-Events für Fans, um das Interesse hochzuhalten. Analysten bleiben dennoch vorsichtig: Sollte Nintendo in der Übergangsphase kein starkes Line-up liefern, könnte der Aktienkurs weiter unter Druck geraten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nintendo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,35 % und einem Kurs von 62,30EUR auf Tradegate (04. Februar 2025, 14:47 Uhr) gehandelt.





