CSC Hannover Royal bereitet sich auf den Anbau vor

Hannover/Relzow – Der Cannabis Social Club (CSC) Hannover Royal e.V. hat die Vorbereitungen für den eigenen Anbau abgeschlossen und wartet auf die behördliche Genehmigung. Sobald diese erteilt ist, kann der Club als erster in Deutschland das Anbaumodul der Deutschen Anbaugesellschaft DAG GmbH aus Mecklenburg-Vorpommern nutzen. Das innovative Unternehmen, das in der jüngsten Vergangenheit mediale Aufmerksamkeit erhielt, beginnt damit die Umsetzung seines Geschäftsmodells.

Vorbereitungen für den Anbau laufen

Die Mitglieder des CSC Hannover Royal e.V. haben bereits Schulungen zur Präventionsarbeit und zur Anbautechnik absolviert, um nach der Erteilung der Genehmigung den Betrieb aufnehmen zu können. Die erste geplante Sorte ist eine Sativa-dominante Genetik mit einem THC-Gehalt von etwa 25 Prozent, die für ihre aktivierende Wirkung bekannt ist. Der Anbauprozess soll über Live-Kameras dokumentiert werden, um den Mitgliedern Transparenz zu bieten. Bereits über 300 Mitglieder warten auf den Beginn des Anbaus und die erste Ernte, die ihnen legalen Zugang zu sauberem Cannabis ermöglicht.

Bundesweit über 400 Anträge gestellt, 83 Genehmigungen erteilt

Die Zahl der erteilten Anbaugenehmigungen ist bislang gering. Viele Clubs, darunter auch der CSC Hannover Royal e.V., warten auf die behördliche Entscheidung. Laut einer aktuellen Mitteilung des Deutschen Bundestages wurden bundesweit mehr als 400 Anträge auf eine Anbaulizenz gestellt, davon wurden bislang 83 genehmigt.

Auch in Niedersachsen sind die Genehmigungen bislang begrenzt: In dem Bundesland mit rund acht Millionen Einwohnern gingen 55 Anträge ein, von denen 20 bewilligt wurden. In anderen Bundesländern zeigt sich ein ähnliches Bild. In Nordrhein-Westfalen etwa wurden 87 Anträge gestellt, jedoch bislang nur sieben Genehmigungen erteilt.

Die Antragstellung erfordert eine umfangreiche Dokumentation, darunter detaillierte Konzepte zu Anbau, Sicherheit und Jugendschutz. Nach erfolgreicher Genehmigung ist die Lizenz für sieben Jahre gültig und erlaubt es den Clubs, Cannabis für ihre Mitglieder anzubauen.

Bundesweite Versorgungslage bleibt unklar

Solange viele Clubs noch auf ihre Anbaugenehmigungen warten, ist der Zugang zu legal angebautem Cannabis erschwert. In welchem Tempo weitere Genehmigungen erteilt werden, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Der CSC Hannover Royal e.V. könnte nach Erteilung der Erlaubnis unmittelbar mit dem Anbau beginnen. Mit der ersten Ernte rechnet der Club noch im zweiten Quartal 2025.