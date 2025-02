Öffentliche Medien, digitale Innovatoren und ein historisches Magazin schließen sich dem Trust Project an

Das Trust Project freut sich, zwei neue Vorstandsmitglieder und eine erneute Finanzierung durch Craig Newmark Philanthropies bekannt geben zu können, was seine Dynamik noch verstärkt.

Der Midwest Newsroom, eine Zusammenarbeit im Bereich des investigativen und unternehmerischen öffentlichen Radiojournalismus, und Rocky Mountain PBS, Colorados einziger landesweiter Fernsehsender, sind die ersten öffentlichen Medien in den Vereinigten Staaten, die Trust Project-Nachrichtenpartner werden. Die Öffentlichkeit wird nun Informationen über ihre Journalisten hören, sehen und lesen, woher sie ihre Informationen beziehen und welchen Richtlinien sie folgen, sowie weitere Angaben zur Integrität. Newsweek, das 92 Jahre alte, weltweit verbreitete Nachrichtenmagazin, hat erhebliche Verbesserungen vorgenommen, um den Trust Indicator-Standard zu erfüllen. Auch der Maine Monitor, der investigative und erläuternde Berichte liefert, hat sich begeistert für mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht eingesetzt.

Das Trust Project hilft seinen Hunderten von Nachrichtenpartnern, Integrität in jeden Aspekt ihres Journalismus zu integrieren: Nachrichtenerfassung, Online-Präsentation von Nachrichten in Audio- und Videoform und sogar in ihren Geschäftsabläufen. Wenn Nachrichtenagenturen die Trust Indicators in Politik und Praxis erfüllen, erhalten sie das Vertrauenszeichen.

Auch Le Courrier de la Nouvelle Écosse, das sich an die französischsprachige Minderheit in Kanada wendet, reagiert auf die Dringlichkeit des Zugangs zu vertrauenswürdigen Nachrichten und hat bisher zwei Trust Indicators eingeführt: bewährte Praktiken und journalistische Kompetenz.

„Diese neuen Nachrichtenorganisationen haben eng mit uns zusammengearbeitet, um den Wert ihres Journalismus für die Öffentlichkeit zu stärken", sagte Sally Lehrman, Gründerin und CEO des Trust Project. „Wir sind stolz auf die vielen Veränderungen, die sie vorgenommen haben, um sich das wohlverdiente Vertrauen durch Transparenz und Integrität zu verdienen."