Goldpreis erreicht Rekordhoch - USA starten Handelskrieg mit China

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Dienstag die Rekordjagd der vergangenen Handelstage fortgesetzt und erneut einen Höchststand erreicht. An der Börse in London wurden für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zeitweise 2.837,21 Dollar gezahlt und damit so viel wie noch nie. Zuletzt hatte die Notierung am Montag und am vergangenen Freitag jeweils einen Rekordwert erreicht. Der Beginn eines Handelskriegs der USA gegen China treibe die Anleger derzeit verstärkt in den als sicher empfundenen Anlagehafen Gold, hieß es von Marktbeobachtern.

In Euro gerechnet lag der Goldpreis zuletzt bei 2.735 Euro je Unze. Die Notierung blieb damit unter dem Rekordhoch, das zuletzt am Montag bei 2.762,14 Euro je Unze erreicht worden war. Seit Beginn des Jahres geht es mit dem Goldpreis nach oben. In dieser Zeit ist das Edelmetall mehr als acht Prozent teurer geworden.