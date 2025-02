ROUNDUP 2 Kion setzt trotz übertroffener Erwartungen Rotstift an - Kurssprung Der Gabelstapler-Hersteller Kion steigt auf die Kostenbremse. Der Vorstand habe ein Effizienzprogramm beschlossen, teilte das Unternehmen am Dienstag überraschend in Frankfurt mit. Organisationsstrukturen sollen angepasst, Arbeitsprozesse …