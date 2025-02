Scholz glaubt an Zukunft der Stahlindustrie in Europa

keepsmiling3 schrieb heute 13:55

Ich weis von nix ;-)





Es war auch nur eine Anspielung darauf das auf der HV wieder nur ausschliesslich wischiwaschi geschwafelt wurde. Zu Kretinsky nix konkretes, zum Stellenabbau nix konkretes, was nun eigentlich das Konzept dieses lustigen Schrotthaufens sein soll- nix konkretes....



aber schön das wir eine Dividende aus der Substanz bekommen. Vermutlich musste die Stiftung ruhig gestellt werden ..



ah ja - und dann war da noch die Kernaussage vom Ankündigungsweltmeister die Aktie wird bestimmt mal wieder zweistellig...



irgendeinen Knochen musste er den verblödeten Aktionären ja hinschmeissen , und bei einigen fand es Wohlwollen und tiefen Glauben



aber in 2025 in 2025 werden tiefschürfende und vor allem zielführende Entscheidungen getroffen und wenn nicht in 2025 dann sicherlich in 2026 oder 2027 oder 2028 von welchem neuen CEO auch immer....



bei mir ist er unten durch.. alles läuft nur noch nach dem Motto " totale geistige Windstille ersetzt unkooperative Hektitk oder gerne auch anders rum



TKMS könnte mal wieder einen neuen U Bpot Auftrag melden- bringt zwar nix klingt aber immer erfreulich megalol



und Führungskräfte können auch nicht mehr entlassen und ausgetauscht werden. Das haben wir ja nun ein Jahr hingebungsvoll betrieben



und die denen wir Millionen in den Hintern geblasen haben , das sie kommen, die gehen ganz schnell wieder....



oh Mann.......