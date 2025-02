HUBLOT FEIERT DIE UNGLAUBLICHE ZÄHIGKEIT DES SEGLERS

Jede Vendée Globe ist einzigartig. Jedes Rennen ist eine neue Herausforderung.

NYON, Schweiz, 4. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Eine Reise um die Welt, eine neue Seite in der Geschichte und der ständige Wunsch, noch weiter zu gehen. Alan Roura und Hublot teilen diese Besessenheit: die Grenzen ausloten, nach Spitzenleistungen streben, die Zukunft schreiben, immer und immer wieder. Alles zu geben, was man hat, bis zum Ende. Bis zur letzten Meile kämpfte Alan Roura unermüdlich gegen die Elemente, um seine IMOCA Hublot ins Ziel zu bringen.

Ein Kunststück, das perfekt veranschaulicht, was es bedeutet, Höchstleistungen zu erbringen: sich um jedes Detail zu kümmern, an seine Grenzen zu gehen, sich von einem Moment zum anderen neu zu erfinden. Diese Ausgabe 2024-2025 hat dies einmal mehr bewiesen: Extreme Bedingungen, technische Herausforderungen, kurzfristige Wetterumschwünge... alles kann sich innerhalb eines Augenblicks ändern. Trotz jahrelanger Erfahrung muss man bei Null anfangen, alles neu überdenken und neu erfinden. In der Uhrmacherei, wie auch auf See, ist die Bewältigung von Herausforderungen nie eine Selbstverständlichkeit!