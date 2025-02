Wie aus einer Übernahme eine strategische Neuausrichtung eines Unternehmens werden kann (FOTO)

Ich möchte mal auf die WO-Diskussionen eingehen, die hier in der Vergangenheit seit Anfang 2023 stattfanden:- In 2023 haben viele kritisiert, dass die fashionette mit der TPG fusioniert.- In 2024 haben viele kritisiert, dass man gar nicht beurteilen kann, ob die Ziele erreicht werden und ob es nur um Sondereffekte (wie Cluno) geht.- Als in 2024 ein Magazin wie MM titulierte, dass man erst die 2024er Zahlen abwarten müsse, ob es gut läuft, waren hier viele Kritiker laut- Als ein Bond kam, wurde andauernd alles daran kritisiert und man meinte, es würde ein Flop werden- In zwei Jahren WO kritisierten 3-4 User die Aktie und meinten, dass hieraus nie Wert entstehen könnteWenn ich jetzt mal anschaue, Status Februar 2025, würde ich- fashionette ist nur noch ein Teil der TPG. Der damalige Sanierungs-Case (-7 Mio Verlust) ist nun positiv, siehe CMD-Präsentation 2024. Wenn immer noch ein User meint, dass es schade um die fashionette ist - naja, dann no comment.- 2024 gab es wenig Sondereffekte (EBITDA-Effekt Cluno 2024 <1,5 Mio), 2025 gar keine (zumindest aktuell keine bekannt)- TPG hat 2023 die Ziele übertroffen.- TPG hat 2024 die Ziele übertroffen.- TPG hat 2025 ein deutliches Wachstum geplant, ebenso beim Gewinn. Und vermutlich werden auch diese Ziele übertroffen.- Die TPG-Aktie war von Dez. 2022 (Einstieg TPG) bis heute- Der Bond war überzeichnet und die Zeichnungsfrist wurde vorzeitig verkürzt.- Die Marketcap hat sich mehr als verdoppelt- Die Transparenz könnte noch mehr sein, dafür kritisieren aber immer ein paar Forenleute, dass es dann zu viel Marketing wäre, wenn der Vorstand wieder CMDs macht oder ein Interview gibt oder ein neues Bankresearch gemacht wird. Inzwischen gibt es 8 Bankresearch-Berichte, bei fashionette war es einer.- Die Foren-Schreiberlinge, die immer kritisieren, gehen nicht auf die HV der TPG und nehmen auch nicht am CMD teil. Insofern scheint es eher eine Scheindiskussion in der WO-Bubble zu sein, die hier geführt wird, ohne echtes Interesse am Unternehmen.Ich möchte hier keine Lobeshymne anklingen lassen (sieht vielleicht so aus, sorry dafür!). Aber ich möchte mal reflektieren, dass sich nichts der Kritiker bisher als Richtig erwiesen hat und alle dunklen Prophezeiungen falsch waren. Und die Zahlen 2024 (siehe unten der Auszug) sehen so aus, als dass sie über den meisten Erwartungen lagen, so dass derzeit die Research-Häuser die Prognose bestätigen oder erhöhen, der Forecast 2025 und 2026 spricht für sich... insofern steht weiter meine Wette für 2025 bzgl. des Aktienkurses, mal schauen, wer Recht behält