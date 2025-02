Bayer-Partner Regeneron: Ist das das Ende?

Am Dienstag stemmen sich mutige Käuferinnen und Käufer gegen den Trend, nachdem die Aktie ein neues Mehrjahrestief erreicht hatte – die Einführung einer Dividende sowie die Aussicht auf Buybacks überzeugen, nachdem auch die Quartalszahlen über den Erwartungen ausgefallen sind.

Um fast 50 Prozent ging es für die Aktie von Bayer-Partner Regeneron – die Leverkusener verfügen über exklusive Vermarktungsrechte des Augenheilmittels Eylea – in den vergangenen Monaten bergab. Der US-Biotechwert hatte mit wachsenden Sorgen um seine zukünftige Geschäftsentwicklung zu kämpfen, denn der Nachschub aus der Wirkstoffpipeline stockt, während erste Patentrechte an Eylea auslaufen.

Umsatzergebnis zerschmettert Befürchtungen

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 10,5 Prozent auf 3,79 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die Schätzungen um 40 Millionen US-Dollar übertroffen, was die Sorgen um eine rückläufige Geschäftsentwicklung besänftigen sollte.

Vor allem die Furcht vor sinkenden Eylea-Erlösen entpuppte sich als überzogen. Die Verkäufe kletterten in den USA um 2 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Mit Blick auf das Gesamtjahresergebnis konnte sich Regeneron hier um immerhin 1 Prozent steigern.

Dupixent und Libtayo legen stark zu

Sehr stark entwickelte sich das mit Sanofi hergestellte Neurodermitis-Medikament Dupxient (Dupilumab), dessen globale Verkäufe im abgelaufenen Quartal bei 3,7 Milliarden US-Dollar und damit um 15 Prozent über dem Vorjahresquartal lagen.

Auch das Krebsmedikament Libtayo kommt immer besser in Fahrt und erzielte einen Zuwachs um 50 Prozent auf 367 Millionen US-Dollar. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte Libtayo einen Umsatz von 1,22 Milliarden US-Dollar und hat damit Blockbuster-Status erreicht.

Gewinnwachstum statt Rückgang

Auch beim Gewinn gelang Regeneron eine Überraschung. Der fiel mit 12,07 US-Dollar pro Aktie um 88 Cent höher aus, als Experten geschätzten hatten. Hier war eigentlich mit einem Rückgang gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 11,86 US-Dollar gerechnet worden. Bezogen auf das gesamte Geschäftsjahr erzielte der Konzern einen Gewinn in Höhe von 45,62 US-Dollar pro Aktie.

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen (bereinigten) Nettogewinn in Höhe von 1,39 Milliarden US-Dollar, was eine Verbesserung um zwei Prozent darstellt. Beim Gewinn nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) musste Regeneron jedoch Einbußen in Höhe von 21 Prozent verkraften.

Erste Dividende überhaupt, weitere Milliarden für Buybacks

Angesichts der anhaltend starken Geschäftsentwicklung holte das Unternehmen zu einem finanziellen Doppelschlag gegen den anhaltenden Verfall seiner Aktie aus. Einerseits wurden neue Mittel für Aktienrückkäufe freigestellt. Der Verwaltungsrat hat weitere 3 Milliarden US-Dollar gebilligt, sodass inzwischen 4,5 Milliarden US-Dollar für Rückkäufe zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig will das Unternehmen zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Dividende auszahlen. Gestartet wird mit einem Betrag von 0,88 US-Dollar pro Aktie. Das ist angesichts eines Aktienkurses von 690 US-Dollar nicht viel, bedeutet für das Unternehmen und seine Aktie aber, sich für die Aufnahme in einschlägige ETFs zu qualifizieren.

Erst neues Mehrjahrestief, dann Vorzeichenwechsel

Trotz der übertroffenen Erwartungen und der großzügigen Geschenke an die Investoren brauchten Anlegerinnen und Anleger einige Zeit, um mit dem Zahlenwerk warm zu werden – die Aktie startete zunächst mit Verlusten in den Handel und erzielte mit 656,31 US-Dollar den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren.

Inzwischen haben die Anteile aber ihr Vorzeichen gewechselt. Die Aktie liegt am frühen Dienstagabend rund 3,5 Prozent im Plus. Da Regeneron technisch zuletzt überverkauft war, könnten die Gewinne den Auftakt zu einer größeren Erholungsrallye bilden.

Für eine solche Einschätzung spricht auch die überschaubare Bewertung. Für das Geschäftsjahr 2025 ist das Unternehmen mit dem 15-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet.

Fazit: Tolle und gleichzeitig günstige Turnaround-Chance

Die monatelange Talfahrt der Regeneron-Aktie könnte am Dienstag ihr Ende gefunden haben, nachdem der Partner von Bayern ein Ergebnis über den Erwartungen präsentiert und die Einführung einer Dividende angekündigt hat. Auch die Aktienrückkäufe sollen ausgeweitet werden.

Angesichts der rundum gelungenen Vorstellung ist die Aktie ein heißer Kandidat für einen Turnaround. Selbst nach dem Kurssprung vom Dienstag können Value-orientierte Anlegerinnen und Anleger hier nur wenig falsch machen. Als Biotech- und Pharmawert ist Regeneron außerdem ein gut geeigneter Wert, das Depot gegen Volatilität abzusichern.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion