BERNSTEIN RESEARCH stuft LINDE plc auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 525 US-Dollar belassen. Analyst Peter Clark erwartet in einer am Dienstag vorliegenden Studie das 24. Quartal in Folge, in dem der Gasekonzern mit seinem Gewinn je Aktie die Erwartungen übertrifft. Wie zuletzt rechnet er aber damit, dass der Mittelwert der Unternehmensprognose für das erste Quartal 2025 konjunkturell bedingt unter den Erwartungen liegt./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 12:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2025 / 12:41 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 441,8EUR auf Tradegate (04. Februar 2025, 16:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Peter Clark

Analysiertes Unternehmen: LINDE plc

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 525

Kursziel alt: 525

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m