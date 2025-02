Steinmeier übergibt in Jordanien Hilfsgüter für Gaza

AL-ASRAK (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Jordanien 1,8 Tonnen medizinische Hilfsgüter für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen übergeben. Es handelt sich nach Angaben des Bundespräsidialamts vor allem um Beatmungsgeräte für Neugeborene, Krankenbetten, Antibiotika, Blutgerinnungshemmer und Schmerzmittel.

Die Hilfsgüter gingen an den jordanischen Gesundheitsdienst, der sie für seine beiden Feldlazarette im Gazastreifen dringend benötigt. "Gemeinsam mit Jordanien versuchen wir, unseren gemeinsamen Beitrag zu leisten, das unendliche Leid der Menschen in Gaza wenigstens zu mindern", sagte Steinmeier auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak. Insgesamt will Deutschland rund 18 Tonnen medizinische Hilfsgüter im Wert von 1,5 Millionen Euro liefern.